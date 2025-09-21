Moscú, 22 sep (Sputnik).- Kiev espera que la iniciativa Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés) reciba financiación adicional en octubre, declaró el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski.

En agosto, el ministro de Defensa ucraniano, Denís Shmigal, anunció que Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) lanzaban el mecanismo bautizado PURL, que prevé entregas rápidas de armamento a Ucrania mediante aportaciones voluntarias de los Estados miembros de la Alianza Atlántica.

«En octubre esperamos recibir fondos adicionales para esta iniciativa», dijo Zelenski en un video publicado el domingo en su canal de Telegram.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

Moscú advirtió en reiteradas ocasiones que la Alianza Atlántica está «jugando con fuego» al suministrar armas a Ucrania, y que los convoyes extranjeros con armamento serían «blanco legítimo» para el ejército ruso nada más cruzar la frontera.

Según el Kremlin, la política de Occidente de nutrir de armas a Ucrania no contribuye a las negociaciones ruso-ucranianas y sólo tendrá un efecto negativo. (Sputnik)