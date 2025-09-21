Seúl, 22 sep (Sputnik).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, se mostró dispuesto a retomar el diálogo con Estados Unidos a condición de que la otra parte deje de obsesionarse con el tema de la desnuclearización.

«Si Estados Unidos abandona su obsesión vana con la desnuclearización y busca una coexistencia pacífica con Corea del Norte basada en el reconocimiento de la realidad, no hay razón para que no nos sentemos a dialogar con Estados Unidos», afirmó Kim, citado este lunes por la agencia KCNA, al pronunciar un discurso en la XIII reunión de la XIV Legislatura de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea que tuvo lugar el pasado fin de semana.

El dirigente norcoreano agregó que, personalmente, guarda aún «un buen recuerdo del presidente estadounidense [Donald] Trump».

Kim calificó de «irreversible» la pertenencia de su país al club de potencias nucleares y descartó canjear esta condición por el levantamiento de las sanciones.

Asimismo, rechazó de plano la idea de una reconciliación con Corea del Sur.

«Nunca nos unificaremos con un país que confía su política y defensa a una potencia extranjera», manifestó.

Donald Trump mantuvo tres reuniones con Kim Jong-un durante su primer mandato en la Casa Blanca: dos cumbres oficiales —en Singapur, en junio de 2018, y en Hanói, en febrero de 2019— más un breve encuentro en la zona desmilitarizada entre ambas Coreas, en junio de 2019.

Corea del Norte realizó seis pruebas nucleares subterráneas entre 2006 y 2017; la última, de una bomba de hidrógeno de 250 kilotones para misiles balísticos intercontinentales.

En mayo de 2018, Corea del Norte desmanteló el centro de ensayos nucleares en Punggye-ri, detonó cuatro túneles excavados en un monte y demolió las infraestructuras de superficie.

A finales de marzo de 2022, fuentes militares y de inteligencia surcoreanas informaron de supuestas obras de excavación para abrir un atajo hacia uno de los cuatro túneles destruidos.

En septiembre de 2024, el servicio de inteligencia surcoreano (NIS, por sus siglas en inglés) estimaba que Corea del Norte disponía de unos 70 kilos de plutonio y una cantidad considerable de uranio de alto grado de enriquecimiento, lo suficiente para producir una cantidad de dos dígitos de armas nucleares al menos. (Sputnik)