La policía israelí detiene a la exdiputada árabe Hanin Zoabi por sospechas de terrorismo

Tel Aviv, 21 sep (Sputnik).- La policía arrestó a la exdiputada de la knéset (parlamento israelí) Hanin Zoabi bajo sospecha de pertenencia a un grupo terrorista e incitación al terrorismo, según informó el sitio de noticias Ynet este domingo.

Zoabi fue detenida el jueves por la mañana por agentes que se presentaron en su domicilio en Nazaret.

La política, quien sirvió en la Knéset entre 2009 y 2019 como miembro del partido nacionalista palestino Balad, es conocida en Israel por sus críticas abiertas al Estado hebreo.

Según un comunicado de la policía israelí, Zoabi fue detenida debido a unas declaraciones que realizó durante un discurso en una conferencia antiisraelí en el extranjero.

La policía determinó que sus declaraciones despertaron sospechas de los delitos de identificación pública con una organización terrorista e incitación a un acto de terrorismo.

«La Policía de Israel tomará medidas enérgicas contra cualquiera que elogie y se identifique con organizaciones terroristas y estados enemigos, y aliente sus acciones en tiempos de guerra, en internet y en cualquier otro lugar, con el fin de mantener la seguridad pública», dice el comunicado.

La renuncia de Zoabi a la knéset en 2019 se produjo tras haber sido suspendida repetidamente por declaraciones y acciones a las que se opuso el comité de ética parlamentario, como calificar de asesinos a soldados israelíes y afirmar que los palestinos que secuestraron a tres adolescentes colonos israelíes en 2014 no eran terroristas. (Sputnik)

ms/fv