Las negociaciones entre Irán y países europeos tendrán lugar en Nueva York

Teherán, 21 sep (Sputnik).- Las negociaciones entre Irán y el E3 (Reino Unido, Francia, Alemania) a nivel de ministros de Exteriores tendrán lugar en Nueva York, informó la agencia iraní Tasnim.

«Las negociaciones de Irán con el E3 se llevarán a cabo en Nueva York a nivel de ministros de Exteriores y en presencia de la jefa de la diplomacia europea, la Sra. (Kaja) Kallas», señala el comunicado.

Se indica que las negociaciones podrían celebrarse el lunes o el martes.

Anteriormente, la agencia iraní Nour News informó que el jefe del Ministerio de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se había desplazado a Viena, donde debía mantener negociaciones con el E3.

Posteriormente, el Ministerio de Exteriores iraní informó que Araghchi voló el domingo a Nueva York para participar en la sesión de la Asamblea General de la ONU, sin señalar si el ministro visitaría Viena de camino a EEUU.

El pasado 28 de agosto, el Reino Unido, Francia y Alemania notificaron al Consejo de Seguridad de la ONU la puesta en marcha del mecanismo para restablecer las sanciones internacionales contra Irán, levantadas por el acuerdo nuclear de 2015.

Posteriormente, el 19 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU no logró adoptar un proyecto de resolución que habría extendido el alivio de las sanciones impuestas a Irán en virtud del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) de 2015. Se espera que esto ocurra después del 27 de septiembre.

Iran rechazó la activación del mecanismo de restitución de las sanciones por parte de Francia, Alemania y el Reino Unido (E3), que calificó de «nulo y sin valor».

En julio de 2015, Irán y seis mediadores internacionales –Alemania, China, Rusia, EEUU, Francia y el Reino Unido– firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

En mayo de 2018, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, sacó a EEUU del acuerdo y comenzó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que el país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado. Un año después, Teherán respondió disminuyendo de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC. (Sputnik)