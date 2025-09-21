Ministerio de Defensa ruso confirma 2 muertos y 15 heridos por ataques ucranianos a Crimea

Moscú, 21 sep (Sputnik).- Al menos dos personas perdieron la vida y otras 15 sufrieron heridas en los ataques con drones ucranianos lanzados contra la infraestructura civil en la costa sur de Crimea, informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia.

«El 21 de septiembre de este año, el régimen de Kiev perpetró un atentado terrorista deliberado contra instalaciones civiles en la República de Crimea. Aproximadamente a las 19.30 hora de Moscú (GMT+3), las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque terrorista con vehículos aéreos no tripulados equipados con ojivas explosivas», señala el comunicado.

El ente castrense precisó que, «según información preliminar, dos civiles murieron y otros 15 resultaron heridos de diversa consideración».

Más temprano este domingo, el gobernador de la república, Serguéi Aksiónov, reporto 15 heridos.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente ruso, Vladímir Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacia el este.

Las provincias rusas limítrofes con Ucrania, como Bélgorod, Briansk, Kursk y Vorónezh, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera, que obligan a la población a buscar refugio en otros lugares.

También Crimea, que se separó de Ucrania y se reintegró en Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referendo en el que un 96 por ciento de población avaló esa opción, es uno de los blancos predilectos para ataques e intentos de sabotaje por parte del Ejército ucraniano desde que Rusia comenzó su operación militar especial. (Sputnik)