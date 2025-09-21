Ministro israelí propone anexar Cisjordania en respuesta a reconocimiento de Palestina

Tel Aviv, 21 sep (Sputnik).- El ministro de Seguridad Nacional israelí de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, anunció este domingo que planteará la anexión de Cisjordania en la próxima reunión de gabinete en respuesta al reconocimiento del Estado palestino por parte del Reino Unido, Canadá y Australia.

«El reconocimiento por parte del Reino Unido, Canadá y Australia de un Estado ‘palestino’, como premio a los terroristas asesinos de Nukhba, requiere contramedidas inmediatas», afirmó Ben Gvir, refiriéndose al cuerpo de élite de Hamás, y exigió «la aplicación inmediata de la soberanía en Judea y Samaria (nombre bíblico de las regiones conocidas colectivamente como Cisjordania) y el desmantelamiento completo de la Autoridad Palestina».

Enfatizó que tiene «la intención de presentar una propuesta para la aplicación de la soberanía en la próxima reunión de gabinete».

Miembros de esta línea política del gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han estado pidiendo la anexión del territorio en disputa en respuesta al reconocimiento de un Estado palestino por parte de las potencias occidentales.

A principios de este mes, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, presentó una propuesta para que Israel anexara el 82% de Cisjordania en un intento por impedir la creación de un Estado palestino.

Poco después, al firmar un acuerdo para impulsar un controvertido plan de expansión de asentamientos, Netanyahu declaró: “No habrá un Estado palestino; este lugar nos pertenece”. (Sputnik)