Panameños realizan carrera de botes de dragón para celebrar fundación de República Popular China

Panamá, 21 sep (Xinhua) — Los panameños realizaron este fin de semana una carrera de botes de dragón en la Ciudad de Panamá para celebrar el 76° aniversario de la fundación de la República Popular China.

La Carrera de Botes de Dragón arrancó el sábado en la Calzada de Amador de la capital panameña y culminó este domingo con el tradicional «despertar del dragón», que incluyó las competencias y la premiación de los equipos ganadores.

Uno de los fundadores de la Carrera de Botes de Dragón de Panamá, Fermín Tomás Chang, destacó la realización del evento dedicado este año a la fundación de la República Popular China.

Tomás Chang resaltó a Xinhua que la actividad ha roto récords de participantes con la presencia de medio centenar de equipos, tanto nacionales como internacionales, desde Costa Rica hasta Trinidad y Tobago.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Botes de Dragón de Panamá, Ciro Loo, remarcó el impacto de esta actividad deportiva en la comunidad panameña.

«Es un deporte que trajimos hace 10 años y hemos crecido. El 70 por ciento de los participantes son nacionales porque el panameño es muy deportista y tiene dos océanos», manifestó y destacó que el evento contó con la participación de la Embajada china.

Por su parte, la embajadora china, Xu Xueyuan, indicó que es «doblemente alegre» poder realizar la décima competencia de Botes de Dragón y celebrar la fundación de la República Popular China.

«El Bote del Dragón simboliza la unidad, velocidad y fuerza, cualidades más necesitadas en la relación chino-panameña en las circunstancias actuales. Esperamos que las relaciones puedan avanzar con esas cualidades como el Bote del Dragón», puntualizó la embajadora.

Una de las participantes, la capitana del equipo Dragón Masters, Etzel Bartuano, celebró la actividad, al considerar que es muy «enriquecedora».

Bartuano se refirió también al gran número de equipos participantes, lo que significa que el evento tiene una acogida bastante grande.

«Es un deporte que nos ayuda física y mentalmente. Nuestro equipo tiene deportistas desde 40 a 80 años», remarcó.