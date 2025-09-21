Publicado libro de discursos de Xi sobre trabajo de asuntos civiles

Beijing, 21 sep (Xinhua) — Una compilación de extractos de discursos sobre trabajos relacionados con asuntos civiles de Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, ha sido publicada por la Editorial Central de Literatura del Partido.

El libro, que presenta seis temas, reúne 224 extractos de más de 160 importantes discursos y obras escritas de Xi entre noviembre de 2012 y julio de 2025. Algunos de estos pasajes se hacen públicos por primera vez.

Según la casa editorial, los discursos son de gran importancia para profundizar la reforma y la innovación del trabajo en asuntos civiles, avanzar en la implementación de la estrategia nacional en respuesta al envejecimiento de la población y mejorar el trabajo de la gobernanza social.