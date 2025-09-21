Putin quiere encauzar la crisis ucraniana hacia una solución negociada

Moscú, 21 sep (Sputnik).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sigue interesado en una solución negociada de la crisis ucraniana, afirmó su portavoz, Dmitri Peskov.

«Al igual que el presidente [de EEUU, Donald] Trump, Putin mantiene su interés y sigue abierto a encauzar el tema ucraniano hacia una solución de paz», dijo Peskov al canal de televisión Rossiya 1.

La parte rusa, aseguró el alto cargo del Kremlin, seguirá «sondeando la posibilidad» de una solución negociada.

«Confiamos en que EEUU y el presidente Trump en persona se esfuercen por ayudarnos en ello. Ya veremos en qué queda todo ello», agregó.

El 15 de agosto, Putin y Trump abordaron la crisis ucraniana durante una reunión que tuvo lugar en Anchorage, Alaska.

Tres días después, el presidente estadounidense recibió en la Casa Blanca al mandatario ucraniano, Vladímir Zelenski, y a varios líderes europeos que viajaron a Washington para apoyarle.

Posteriormente, Trump llamó a Putin para hablar sobre el proceso de paz en Ucrania y publicó en su plataforma de comunicación Truth Social que empieza a coordinar un posible encuentro entre los líderes de Rusia y Ucrania, en una fecha y lugar aún por determinar.

El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, fue más cauto en su comentario. Ambos presidentes, según él, acordaron que las negociaciones directas entre las delegaciones de Moscú y Kiev debían continuar y abordaron la posibilidad de aumentar el nivel de representación.

El 13 de septiembre, molesto por la falta de avances tangibles en el proceso de paz, el presidente de EEUU se declaró dispuesto a imponer sanciones a Rusia para zanjar la crisis ucraniana, pero lo condicionó a que sus aliados europeos y de la OTAN introduzcan sanciones secundarias contra países importadores del petróleo ruso. (Sputnik)