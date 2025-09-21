Reconocimiento australiano del Estado de Palestina es un avance para la paz, asegura primer ministro Albanese

Canberra, 22 sep (Xinhua) — El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, afirmó hoy lunes que la decisión de su Gobierno de reconocer el Estado palestino representa un avance hacia una resolución pacífica en Medio Oriente.

Albanese y Penny Wong, ministra australiana de Relaciones Exteriores, anunciaron desde Nueva York el domingo que Australia ha reconocido formalmente al Estado independiente y soberano de Palestina.

El anuncio se produjo más de un mes después de que Albanese informara en agosto que su Gobierno avanzaría en el reconocimiento del Estado de Palestina durante la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Este lunes en declaraciones a la cadena australiana ABC, Albanese recordó que la solución de dos Estados ha sido una postura bipartidista en Australia desde la declaración del Estado de Israel en 1948.

«El reconocimiento de Palestina es un paso hacia una resolución más pacífica, basada en nuestra visión de israelíes y palestinos viviendo lado a lado en paz y seguridad, y promoviendo la prosperidad de ambos pueblos», dijo.