República Checa llama a derribar aviones rusos

Praga, 21 Sep (Sputnik).- El presidente de la República Checa, Petr Pavel, llamó a los países de la OTAN a derribar a los aviones rusos si violan el espacio aéreo del bloque militar, comentando de este modo las acusaciones falsas de Estonia de que cazas rusos violaron su espacio aéreo esta semana, informan los medios locales.

«La violación del espacio aéreo es motivo para activar los mecanismos de defensa y, por lo tanto, derribar dicho avión. Y eso es algo que seguramente nadie querría, ni por nuestra parte ni por la parte rusa», afirmó el mandatario.

Pavel aseveró que, si Rusia incumple las normas violando el espacio aéreo del bloque, la Alianza debe responder de forma militar. «Están poniendo a prueba nuestra resistencia, nuestra determinación de defendernos. Creo que debemos ser extremadamente firmes en que, si se violan las normas, debemos responder de manera adecuada, incluso militarmente. Rusia se dará cuenta muy rápidamente de que ha cometido un error, de que ha traspasado los límites aceptables. Pero, por desgracia, se trata de un equilibrio al borde del conflicto», manifestó.

Pavel no es el primer líder europeo que busca aumentar tensiones en el conflicto con Rusia. La ministra de Defensa de Lituania, Dovile Sakaliene, también llamó este viernes a derribar los aviones rusos en caso de violación del espacio aéreo de la OTAN.

Rusia rechaza las acusaciones

El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, acusó a tres cazas rusos MiG-31 de entrar en el espacio aéreo estonio y aseveró que el Gobierno de su país ha decidido solicitar consultas con la OTAN en virtud del Artículo 4, que establece que «las Partes se consultarán mutuamente siempre que, en opinión de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes se vean amenazadas».

El Ministerio de Defensa de Rusia aseveró que cazas rusos no entraron en el espacio aéreo de Estonia, sino que volaron en el espacio aéreo internacional en estricto cumplimiento de las normas internacionales.

«El 19 de septiembre, tres cazas rusos MiG-31 completaron un vuelo programado desde Carelia hasta un aeródromo en la región de Kaliningrado. El vuelo se realizó en estricto cumplimiento de las normas internacionales sobre el espacio aéreo y no violó las fronteras de otros Estados, como lo confirma la supervisión objetiva», manifestó el organismo.