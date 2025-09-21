Resultados y posiciones de la Bundesliga

Por
-
0
0
Viernes 19 de septiembre de 2025:
Stuttgart San Pauli 2 0
Sábado 20 de septiembre de 2025:
Werder Bremen Freiburg 0 3
Augsburgo Mainz 1 4
Hoffenheim Bayern Múnich 1 4
Hamburgo Heidenheim 2 1
Leipzig Colonia 3 1
Domingo 21 de septiembre de 2025:
Eintracht Frankfurt Union Berlin 3 4
Bayer Leverkusen Bor. Mönchengladbach 1 1
Borussia Dortmund Wolfsburgo 1 0
EQUIPO J G E P Goles Pts
1. Bayern Múnich 4 4 0 0 18-3 12
2. Borussia Dortmund 4 3 1 0 9-3 10
3. Leipzig 4 3 0 1 6-7 9
4. Colonia 4 2 1 1 9-7 7
5. San Pauli 4 2 1 1 7-6 7
6. Eintracht Frankfurt 4 2 0 2 11-9 6
7. Freiburg 4 2 0 2 8-8 6
8. Stuttgart 4 2 0 2 5-5 6
9. Hoffenheim 4 2 0 2 8-10 6
10. Union Berlin 4 2 0 2 8-11 6
11. Bayer Leverkusen 4 1 2 1 8-7 5
12. Wolfsburgo 4 1 2 1 7-6 5
13. Mainz 4 1 1 2 5-4 4
14. Werder Bremen 4 1 1 2 8-10 4
15. Hamburgo 4 1 1 2 2-8 4
16. Augsburgo 4 1 0 3 7-10 3
17. Bor. Mönchengladbach 4 0 2 2 1-6 2
18. Heidenheim 4 0 0 4 2-9 0

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí