Resultados y posiciones de la Bundesliga

|Viernes 19 de septiembre de 2025:
|Stuttgart
|–
|San Pauli
|2
|–
|0
|Sábado 20 de septiembre de 2025:
|Werder Bremen
|–
|Freiburg
|0
|–
|3
|Augsburgo
|–
|Mainz
|1
|–
|4
|Hoffenheim
|–
|Bayern Múnich
|1
|–
|4
|Hamburgo
|–
|Heidenheim
|2
|–
|1
|Leipzig
|–
|Colonia
|3
|–
|1
|Domingo 21 de septiembre de 2025:
|Eintracht Frankfurt
|–
|Union Berlin
|3
|–
|4
|Bayer Leverkusen
|–
|Bor. Mönchengladbach
|1
|–
|1
|Borussia Dortmund
|–
|Wolfsburgo
|1
|–
|0
|EQUIPO
|J
|G
|E
|P
|Goles
|Pts
|1.
|Bayern Múnich
|4
|4
|0
|0
|18-3
|12
|2.
|Borussia Dortmund
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|3.
|Leipzig
|4
|3
|0
|1
|6-7
|9
|4.
|Colonia
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|5.
|San Pauli
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|6.
|Eintracht Frankfurt
|4
|2
|0
|2
|11-9
|6
|7.
|Freiburg
|4
|2
|0
|2
|8-8
|6
|8.
|Stuttgart
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|9.
|Hoffenheim
|4
|2
|0
|2
|8-10
|6
|10.
|Union Berlin
|4
|2
|0
|2
|8-11
|6
|11.
|Bayer Leverkusen
|4
|1
|2
|1
|8-7
|5
|12.
|Wolfsburgo
|4
|1
|2
|1
|7-6
|5
|13.
|Mainz
|4
|1
|1
|2
|5-4
|4
|14.
|Werder Bremen
|4
|1
|1
|2
|8-10
|4
|15.
|Hamburgo
|4
|1
|1
|2
|2-8
|4
|16.
|Augsburgo
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|17.
|Bor. Mönchengladbach
|4
|0
|2
|2
|1-6
|2
|18.
|Heidenheim
|4
|0
|0
|4
|2-9
|0