Resultados y posiciones de la Liga española de fútbol

|Viernes 19 de septiembre de 2025:
|Betis
|–
|Real Sociedad
|3
|–
|1
|Sábado 20 de septiembre de 2025:
|Girona
|–
|Levante
|0
|–
|4
|Real Madrid
|–
|Espanyol
|2
|–
|0
|Alavés
|–
|Sevilla
|1
|–
|2
|Villarreal
|–
|Osasuna
|2
|–
|1
|Valencia
|–
|Athletic de Bilbao
|2
|–
|0
|Domingo 21 de septiembre de 2025:
|Rayo Vallecano
|–
|Celta de Vigo
|1
|–
|1
|RCD Mallorca
|–
|Atlético de Madrid
|1
|–
|1
|Elche
|–
|Real Oviedo
|1
|–
|0
|Barcelona
|–
|Getafe
|3
|–
|0
|EQUIPO
|J
|G
|E
|P
|Goles
|Pts
|1.
|Real Madrid
|5
|5
|0
|0
|10-2
|15
|2.
|Barcelona
|5
|4
|1
|0
|16-3
|13
|3.
|Villarreal
|5
|3
|1
|1
|10-4
|10
|4.
|Espanyol
|5
|3
|1
|1
|8-7
|10
|5.
|Athletic de Bilbao
|5
|3
|0
|2
|6-6
|9
|6.
|Elche
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|7.
|Betis
|6
|2
|3
|1
|9-7
|9
|8.
|Getafe
|5
|3
|0
|2
|6-7
|9
|9.
|Sevilla
|5
|2
|1
|2
|9-8
|7
|10.
|Valencia
|5
|2
|1
|2
|6-8
|7
|11.
|Alavés
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|12.
|Atlético de Madrid
|5
|1
|3
|1
|6-5
|6
|13.
|Osasuna
|5
|2
|0
|3
|4-4
|6
|14.
|Rayo Vallecano
|5
|1
|2
|2
|5-6
|5
|15.
|Celta de Vigo
|6
|0
|5
|1
|5-7
|5
|16.
|Levante
|5
|1
|1
|3
|9-9
|4
|17.
|Real Oviedo
|5
|1
|0
|4
|1-8
|3
|18.
|Real Sociedad
|5
|0
|2
|3
|5-9
|2
|19.
|RCD Mallorca
|5
|0
|2
|3
|5-10
|2
|20.
|Girona
|5
|0
|1
|4
|2-15
|1