Resultados y posiciones de la Liga española de fútbol

Viernes 19 de septiembre de 2025:
Betis Real Sociedad 3 1
Sábado 20 de septiembre de 2025:
Girona Levante 0 4
Real Madrid Espanyol 2 0
Alavés Sevilla 1 2
Villarreal Osasuna 2 1
Valencia Athletic de Bilbao 2 0
Domingo 21 de septiembre de 2025:
Rayo Vallecano Celta de Vigo 1 1
RCD Mallorca Atlético de Madrid 1 1
Elche Real Oviedo 1 0
Barcelona Getafe 3 0
EQUIPO J G E P Goles Pts
1. Real Madrid 5 5 0 0 10-2 15
2. Barcelona 5 4 1 0 16-3 13
3. Villarreal 5 3 1 1 10-4 10
4. Espanyol 5 3 1 1 8-7 10
5. Athletic de Bilbao 5 3 0 2 6-6 9
6. Elche 5 2 3 0 7-4 9
7. Betis 6 2 3 1 9-7 9
8. Getafe 5 3 0 2 6-7 9
9. Sevilla 5 2 1 2 9-8 7
10. Valencia 5 2 1 2 6-8 7
11. Alavés 5 2 1 2 5-5 7
12. Atlético de Madrid 5 1 3 1 6-5 6
13. Osasuna 5 2 0 3 4-4 6
14. Rayo Vallecano 5 1 2 2 5-6 5
15. Celta de Vigo 6 0 5 1 5-7 5
16. Levante 5 1 1 3 9-9 4
17. Real Oviedo 5 1 0 4 1-8 3
18. Real Sociedad 5 0 2 3 5-9 2
19. RCD Mallorca 5 0 2 3 5-10 2
20. Girona 5 0 1 4 2-15 1

