Resultados y posiciones de la Liga francesa de fútbol

|Viernes 19 de septiembre de 2025:
|Olympique de Lyon
|–
|Angers
|1
|–
|0
|Sábado 20 de septiembre de 2025:
|Nantes
|–
|Stade Rennes
|2
|–
|2
|Stade Brest
|–
|Niza
|4
|–
|1
|Lens
|–
|Lille
|3
|–
|0
|Domingo 21 de septiembre de 2025:
|París FC
|–
|Racing Estrasburgo
|2
|–
|3
|Le Havre
|–
|Lorient
|1
|–
|1
|Auxerre
|–
|Toulouse
|1
|–
|0
|Mónaco
|–
|Metz
|5
|–
|2
|Olympique de Marsellla
|–
|Paris Saint Germain
|Cancelado
|EQUIPO
|J
|G
|E
|P
|Goles
|Pts
|1.
|Paris Saint Germain
|4
|4
|0
|0
|10-3
|12
|2.
|Mónaco
|5
|4
|0
|1
|13-7
|12
|3.
|Olympique de Lyon
|5
|4
|0
|1
|7-3
|12
|4.
|Racing Estrasburgo
|5
|4
|0
|1
|8-5
|12
|5.
|Lille
|5
|3
|1
|1
|13-8
|10
|6.
|Lens
|5
|3
|0
|2
|8-5
|9
|7.
|Stade Rennes
|5
|2
|2
|1
|7-8
|8
|8.
|Olympique de Marsellla
|4
|2
|0
|2
|9-4
|6
|9.
|Toulouse
|5
|2
|0
|3
|7-9
|6
|10.
|Auxerre
|5
|2
|0
|3
|4-6
|6
|11.
|París FC
|5
|2
|0
|3
|9-12
|6
|12.
|Niza
|5
|2
|0
|3
|6-9
|6
|13.
|Angers
|5
|1
|2
|2
|3-4
|5
|14.
|Stade Brest
|5
|1
|1
|3
|9-11
|4
|15.
|Le Havre
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|16.
|Nantes
|5
|1
|1
|3
|3-5
|4
|17.
|Lorient
|5
|1
|1
|3
|6-13
|4
|18.
|Metz
|5
|0
|1
|4
|5-13
|1