Resultados y posiciones de la Liga francesa de fútbol

Viernes 19 de septiembre de 2025:
Olympique de Lyon Angers 1 0
Sábado 20 de septiembre de 2025:
Nantes Stade Rennes 2 2
Stade Brest Niza 4 1
Lens Lille 3 0
Domingo 21 de septiembre de 2025:
París FC Racing Estrasburgo 2 3
Le Havre Lorient 1 1
Auxerre Toulouse 1 0
Mónaco Metz 5 2
Olympique de Marsellla Paris Saint Germain Cancelado
EQUIPO J G E P Goles Pts
1. Paris Saint Germain 4 4 0 0 10-3 12
2. Mónaco 5 4 0 1 13-7 12
3. Olympique de Lyon 5 4 0 1 7-3 12
4. Racing Estrasburgo 5 4 0 1 8-5 12
5. Lille 5 3 1 1 13-8 10
6. Lens 5 3 0 2 8-5 9
7. Stade Rennes 5 2 2 1 7-8 8
8. Olympique de Marsellla 4 2 0 2 9-4 6
9. Toulouse 5 2 0 3 7-9 6
10. Auxerre 5 2 0 3 4-6 6
11. París FC 5 2 0 3 9-12 6
12. Niza 5 2 0 3 6-9 6
13. Angers 5 1 2 2 3-4 5
14. Stade Brest 5 1 1 3 9-11 4
15. Le Havre 5 1 1 3 6-8 4
16. Nantes 5 1 1 3 3-5 4
17. Lorient 5 1 1 3 6-13 4
18. Metz 5 0 1 4 5-13 1

