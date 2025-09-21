Resultados y posiciones de la Liga italiana de fútbol

|Viernes 19 de septiembre de 2025:
|Lecce
|–
|Cagliari
|1
|–
|2
|Sábado 20 de septiembre de 2025:
|Bologna
|–
|Genoa
|2
|–
|1
|Hellas Verona
|–
|Juventus
|1
|–
|1
|Udinese
|–
|Milan
|0
|–
|3
|Domingo 21 de septiembre de 2025:
|Lazio
|–
|Roma
|0
|–
|1
|Torino
|–
|Atalanta
|0
|–
|3
|Cremonese
|–
|Parma
|0
|–
|0
|Fiorentina
|–
|Pisa
|1
|–
|2
|Inter de Milán
|–
|Sassuolo
|2
|–
|1
|Lunes 22 de septiembre de 2025:
|Napoli
|–
|18:45
|EQUIPO
|J
|G
|E
|P
|Goles
|Pts
|1.
|Juventus
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|2.
|Milan
|4
|3
|0
|1
|7-2
|9
|3.
|Napoli
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|4.
|Roma
|4
|3
|0
|1
|3-1
|9
|5.
|Atalanta
|4
|2
|2
|0
|9-3
|8
|6.
|Betis
|4
|2
|2
|0
|5-3
|8
|7.
|Cagliari
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|9.
|Udinese
|4
|2
|1
|1
|4-5
|7
|10.
|Inter de Milán
|4
|2
|0
|2
|11-7
|6
|11.
|Bologna
|4
|2
|0
|2
|3-3
|6
|12.
|Torino
|4
|1
|1
|2
|1-8
|4
|13.
|Lazio
|4
|1
|0
|3
|4-4
|3
|14.
|Sassuolo
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|15.
|Hellas Verona
|4
|0
|3
|1
|2-6
|3
|16.
|Genoa
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|17.
|Fiorentina
|4
|0
|2
|2
|3-6
|2
|18.
|Parma
|4
|0
|2
|2
|1-5
|2
|19.
|Mallorca
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|20.
|Lecce
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1