Resultados y posiciones de la Liga italiana de fútbol

Viernes 19 de septiembre de 2025:
Lecce Cagliari 1 2
Sábado 20 de septiembre de 2025:
Bologna Genoa 2 1
Hellas Verona Juventus 1 1
Udinese Milan 0 3
Domingo 21 de septiembre de 2025:
Lazio Roma 0 1
Torino Atalanta 0 3
Cremonese Parma 0 0
Fiorentina Pisa 1 2
Inter de Milán Sassuolo 2 1
Lunes 22 de septiembre de 2025:
Napoli 18:45
EQUIPO J G E P Goles Pts
1. Juventus 4 3 1 0 8-4 10
2. Milan 4 3 0 1 7-2 9
3. Napoli 3 3 0 0 6-1 9
4. Roma 4 3 0 1 3-1 9
5. Atalanta 4 2 2 0 9-3 8
6. Betis 4 2 2 0 5-3 8
7. Cagliari 4 2 1 1 5-3 7
7. 4 2 1 1 5-3 7
9. Udinese 4 2 1 1 4-5 7
10. Inter de Milán 4 2 0 2 11-7 6
11. Bologna 4 2 0 2 3-3 6
12. Torino 4 1 1 2 1-8 4
13. Lazio 4 1 0 3 4-4 3
14. Sassuolo 4 1 0 3 4-7 3
15. Hellas Verona 4 0 3 1 2-6 3
16. Genoa 4 0 2 2 2-4 2
17. Fiorentina 4 0 2 2 3-6 2
18. Parma 4 0 2 2 1-5 2
19. Mallorca 3 0 1 2 1-3 1
20. Lecce 4 0 1 3 2-8 1

