Vamos como el cangrejo

Columna Poliédrica

Vivimos en una sociedad enferma de narcisismo. Gente que no ha hecho mérito alguno aparece como candidato a Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente o Vicepresidenta, Diputado o Diputada, en fin, ya ni los abejones de mayo aparecen tanto. Se trata de una plaga de figuración, de buscar los reflectores a toda costa, aunque nadie sepa quiénes son o qué han hecho, no por el país sino por sus propias vidas.

De los diputados de la actual legislatura, cuesta recordar el nombre de una quinta parte del total de representantes del pueblo. Hay algunos que siempre se roban la notoriedad mediática, pero al final son puro material de colchón como decían nuestros abuelos; se trata de gente que son buscados por los “periodistas” para generar polémica o para que sirvan de relleno en una nota que requieren para el noticiario de la tarde.

Cuesta escuchar a un representante del pueblo con alguna intervención que derroche conocimiento de la materia. El discurso político de nuestro tiempo está plagado de lugares comunes, de frases hechas y de planteamientos con grados de demagogia nunca antes vistos; en otras palabras, es difícil escuchar a un ministro o a un diputado hablando de temas económicos con un conocimiento básico, al menos, de teoría monetaria, en lo atinente al tipo de cambio, por ejemplo.

Ya no importa el conocimiento, lo que importa es el nivel histriónico de la persona. El que más grita es el que tiene más posibilidades de desempeñar los cargos públicos, se trata de un fenómenos propio de regímenes en que la ideología pasa a estar por encima de la teoría; no importa si se tiene razón, lo que importa es que la gente te crea lo que dices aún cuando sea mentira, la retórica es más importante que la lógica en la actualidad.

Los bocones y los gritones están de moda. No solo en la política sino también en otras áreas de la vida, encontramos gente con este perfil estridente y desagradable para quienes consideramos el silencio una virtud; antes se decía que es mejor callar antes de hablar sin sentido o conocimiento, sin embargo, esa forma de pensar o conducirse es cosa del pasado.

El problema es que el megáfono de estos personajes son todos los medios de divulgación del mundo actual. No son solo las redes sociales, personales o de otro tipo, sino que también los medios de comunicación tradicional se apuntan a las estupideces de estos individuos; en efecto, se ha propagado la idea de que eso es lo que vende, de ahí que este tipo de personas terminan acaparando la pauta televisiva, radial y de prensa en razón del rating y no con base en el tipo de contenidos que ofrecen a sus receptores.

Los contenidos que se salen del promedio solo se pueden ubicar en medios de comunicación o en plataformas muy específicas. En no pocos casos se le debe pagar a un proveedor de internet o de televisión por cable, lo que implica una barrera para una buena cantidad de compatriotas que no pueden permitirse el pago de este tipo de rubros. Ni hablar del tema del déficit de lectura y más aún del problema de comprensión de lo que, en caso de que se lea, de los contenidos escritos.

En todo lo que hemos indicado en los párrafos precedentes, vamos como el cangrejo. En lugar de avanzar, retrocedemos.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot