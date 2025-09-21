Venezuela despliega nueva operación militar en noreste del país

Caracas, 21 sep (Xinhua) — El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció hoy domingo el despliegue de una nueva operación militar denominada «Cumanagoto 200» en el estado nororiental de Sucre.

«Todos los que van a participar en esta Operación Cumanagoto les exijo mucha eficiencia, mucha eficacia», expresó Padrino López en una alocución transmitida por la oficial Venezolana de Televisión.

El ministro indicó que realizarán ejercicios de «fuego real» y con medios navales, aéreos, drones, terrestres, en todas las costas de Sucre, un estado que tiene frontera marítima con Trinidad y Tobago.

Padrino López estableció ante la televisión oficial, comunicación con el comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Oriental, Juan Sulbarán Quintero, quien explicó detalles de las acciones desde la ciudad de Carúpano, en Sucre.

«Esta operación de defensa integral se lleva a cabo para ocupar, asegurar y controlar el territorio del estado Sucre», dijo Sulbarán Quintero.

El jefe de la REDI Oriental señaló que el propósito de la operación era «erradicar las actividades delictivas que realizan en la región», como el narcotráfico, contrabando de extracción de alimentos y material estratégico y tráfico de armas.

La nueva operación militar en el nororiente de Venezuela ocurre en el contexto de las denuncias del Gobierno de Venezuela sobre las amenazas de Estados Unidos contra su soberanía y las acusaciones de complicidad con el narcotráfico.