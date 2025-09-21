WP: El equipo de Trump vincularía el uso de Tylenol con el riesgo de autismo

Washington, 21 Sep (Sputnik).- La Administración de Donald Trump planea anunciar que el analgésico más utilizado a escala mundial estaría vinculado al incremento de casos de autismo en niños estadounidenses, informó este domingo The Washington Post citando a fuentes relacionadas con el asunto.

Según esas fuentes, las autoridades sanitarias declararán que el uso del acetaminofén, también conocido como paracetamol, durante el embarazo podría contribuir al desarrollo del trastorno del espectro autista. El nombre comercial más habitual de este medicamento en EE.UU. es Tylenol.

También se aconsejará a las mujeres que eviten el uso de Tylenol en las primeras etapas del embarazo salvo en casos de fiebre. Por otro lado, las fuentes afirmaron que los funcionarios del Departamento de Salud sugerirán el uso de la leucovorina como posible tratamiento para el autismo.

La leucovorina, uno de los varios derivados activos del ácido fólico, es empleada para tratar la deficiencia de vitamina B9 y contrarrestar efectos de otros fármacos. De acuerdo con The Washington Post, ensayos clínicos han demostrado mejoras en el habla y la comprensión en algunos niños con autismo a los que se les administró este medicamento.

«Uno de los mayores anuncios»

En el homenaje al activista conservador Charlie Kirk que tuvo lugar este domingo en un estadio de Arizona, Trump adelantó que el lunes se anunciarán oficialmente estos hallazgos en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

«Mañana vamos a tener uno de los mayores anuncios médicos en la historia de nuestro país», señaló Trump, recalcando que su Gobierno ha «encontrado una solución al autismo».

En ese mismo contexto, The Washington Post subrayó que los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) también revelarán el lunes su iniciativa de ciencia de datos sobre el autismo, financiando a 13 equipos de investigación para estudiar sus causas y tratamientos, además de validar estudios previos. Esta iniciativa, liderada por funcionarios de los NIH, es independiente de un informe más amplio acerca de la investigación del autismo, que no se espera que sea publicado la siguiente semana.

El secretario de Salud de EE.UU., Robert Kennedy Jr., ha estado dirigiendo una serie de estudios para identificar los posibles factores ambientales que podrían estar detrás del incremento del autismo infantil.

The Wall Street Journal reportó la semana pasada que Kirk Perry, director ejecutivo interino de Kenvue (fabricante del Tylenol), instó en privado a Kennedy a no vincular el medicamento con el autismo. Un portavoz de Kenvue aseveró a Politico que la compañía rechaza cualquier sugerencia de que el Tylenol cause este trastorno. (Sputnik)