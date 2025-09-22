Al menos 12 muertos en cárcel del sur de Ecuador tras enfrentamiento entre bandas

Quito, 22 sep (Sputnik).- Al menos 12 personas fallecieron en la cárcel de Machala, en el sur de Ecuador, tras enfrentamientos entre bandas en el interior del penal, informó este lunes la prensa local.

Entre las víctimas se encuentra un guía penitenciario, reportó el canal local Ecuavisa.

Según el medio, alrededor de las 02:00 (07:00 GMT) un grupo de reclusos, identificados como miembros de la organización criminal Los Lobos Box, salieron de sus celdas y atacaron a presuntos integrantes de la banda rival Los Lobos.

En el ataque asesinaron al guía penitenciario, hirieron a dos policías y secuestraron a otros seis uniformados, precisó Ecuavisa.

Según el reporte, también se registró la detonación de tres artefactos y la fuga de un grupo de reclusos, de los cuales 13 habrían sido recapturados.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) aún no ha confirmado la información. (Sputnik)