Israel afirma haber matado a subjefe de policía naval de Hamas en Gaza

Jerusalén, 22 sep (Xinhua) — Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron hoy lunes que su fuerza aérea mató al subcomandante de la policía naval de Hamas en Gaza.

Las FDI indicaron que Iyad Abu Yusuf fue blanco de un ataque de precisión en la zona de un campamento de refugiados en el centro de Gaza. El ejército dijo que Yusuf participó en el mortal ataque de Hamas en el sur de Israel en octubre de 2023 y que posteriormente planeó emboscadas contra fuerzas israelíes mientras salvaguardaba activos de Hamas durante el conflicto actual.

También hoy, el ejército israelí ordenó la evacuación del Hospital Jordano, una instalación médica clave en Gaza, dijo un funcionario de salud palestino.

Por otra parte, la agencia oficial de noticias palestina WAFA informó que los ataques aéreos israelíes desde el amanecer de hoy han matado o herido a un gran número de civiles en toda Gaza. Fuentes médicas señalaron que varios familiares murieron cuando aviones israelíes atacaron una vivienda en el vecindario Al-Sabra, en el sur de la Ciudad de Gaza. Otro ataque contra un vehículo al este de la localidad de Al-Zawaida en el centro de Gaza causó la muerte a un niño y heridas a varios más.

Las autoridades sanitarias de Gaza informaron que la cifra de muertes a causa de la ofensiva israelí desde el 7 de octubre de 2023 ha ascendido a 65.344 y la de heridos a 166.795.

Los acontecimientos recientes tuvieron lugar después de que Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocieran la víspera al Estado de Palestina. Se espera que Francia y Bélgica hagan lo mismo hoy, antes de la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.