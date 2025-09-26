Con profundo pesar despedimos a nuestro querido director y amigo, Carlos Salazar Fernández

Con profundo pesar informamos el fallecimiento de Carlos Salazar Fernández, nuestro director, editor y, sobre todo, amigo.

Su dedicación, entrega y visión dieron vida a este medio, y su pasión inspiró a todos los que tuvimos la fortuna de trabajar a su lado.

Más allá de su profesionalismo, nos quedamos con su calidez humana, su generosidad y la huella imborrable que deja en cada uno de nosotros.

Acompañamos a su familia en este doloroso momento y nos unimos en la esperanza de que su recuerdo siga iluminando nuestro camino.

Tu legado permanecerá siempre con nosotros.