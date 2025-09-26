Con profundo pesar despedimos a nuestro querido director y amigo, Carlos Salazar Fernández

Con profundo pesar informamos el fallecimiento de Carlos Salazar Fernández, nuestro director, editor y, sobre todo, amigo.
Su dedicación, entrega y visión dieron vida a este medio, y su pasión inspiró a todos los que tuvimos la fortuna de trabajar a su lado.
Más allá de su profesionalismo, nos quedamos con su calidez humana, su generosidad y la huella imborrable que deja en cada uno de nosotros.
Acompañamos a su familia en este doloroso momento y nos unimos en la esperanza de que su recuerdo siga iluminando nuestro camino.
Tu legado permanecerá siempre con nosotros.
Realmente ha sido un impacto fuerte la partida de don Carlos. La energía de él no dejará de mover el universo. A.M.
Gran pérdida para el periodismo nacional y para quienes llevamos ya bastante tiempo informándonos por medio del ElPaís.
Periodista serio, respetuoso, sensible.
Además de la diversa y muy pertinente información que nos proporciona ElPaís, bajo la dirección de Don Carlos hemos tenido el gusto de leer en este medio los valiosos artículos y trabajos de Andi Mirom, Alfonso J. Palacios, Luko Hilje (coterráneo de Don Carlos), Walter Antillón…
Que su legado perdure por mucho tiempo.
Lamento sinceramente la partida de mi gran aliado y amigo, que nunca pude conocer en persona, pero si por las redes sociales, teléfono, correos electrónicos y notas por años. Considero a este periodista un valiente, recto, equilibrado e independiente ser, el cual no se dejó domar con los corruptos y mafias políticas tradicionales en Costa Rica y mundiales. No se arrugó con la realidad actual del mundo geopolítico actual. Y nos dio el espacio necesario para exteriorizar nuestros criterios, sin utilizar odiosos filtros y censuras, que los influyentes quisieron amedrentar a este especial comunicador. Desde mi espacio envió esta sentida condolencia, a su estimable familia. Dios lo tenga en su gloria. Tu labor fue más que ejemplar y me honro por ser su sencillo, locuaz colaborador. Luego nos vemos. Descansa en paz, mi estimado.