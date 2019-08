Nos seguirán robando agua

Los grandes usurpadores del agua en Costa Rica, son unas pocas empresas, que legal o ilegalmente usan el 50% del recurso hídrico disponible.

Cuando lo hacen legalmente (con concesión del MINAE ) con un dólar (580 colones ) reciben 3.000 m³ es decir 3.000.000 de litros.

Cuando lo hacen ilegalmente (pozos y tomas sin permiso ) ni eso pagan.

Estos días, el gobierno de Carlos Alvarado firmó y publicó el Decreto Ejecutivo 41851 – MP-MINAE-MAG, para legalizar todos los robos y pozos ilegales. Copia de versiones anteriores de 2002 y de 2010. Ni el nombre le cambiaron – Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas

Y para justificar lo injustificable, dice el gobierno una sarta de mentiras.

a) Sólo serán pozos de antes de 2010- ¿ Y quién va a controlar eso ?

b) “estos pozos están en operación por parte de pequeños y medianos productores”.- Un sólo pozo de

los grandes , saca más agua que cien pequeños. Los retamos a dar la lista con nombres y apellidos.

– El veradero responsable

Hay un responsable de todo esto y tiene nombre y apellidos.

Pues resulta que ya se dieron dos amnistías similares a esta, una en 2002 y otra en 2010. con igual redacción, igual argumentación y “legalizaron” 256 y 380 pozos ilegales.

Firmados por distintos presidentes. El de 2002 por Miguel Angel Rodríguez y el de 2010 por Oscar Arias (ambos con intereses económicos en Guanacaste, dependientes del abastecimiento de agua).

Todos estos perdones, amnistía, decretos, fueron redactados por la misma mano.

La misma que hoy elaboró el actual decreto.

El señor se llama José Miguel Zeledón Calderón y es DIRECTOR DE AGUAS del MINAE desde hace mas de 20 años.

Los hechos reales

En 2002 la Contraloría General de la República dice en su DFOE-AM-41/2002 de 19 de diciembre, 2002, AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE EL USO, MANEJO Y EXPLOTACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN TÉRMINOS DE CANTIDAD.

Resumen Ejecutivo “ d) El Departamento de Aguas no ejerce control y seguimiento sobre las concesiones de aprovechamiento de aguas otorgadas y canceladas.

Adicionalmente, respecto de las concesiones de agua canceladas, es importante dicho control dado que suman un número considerable y que las inspecciones realizadas por esta Contraloría reflejan que en un buen porcentaje de ellas el agua continúa en uso, sin ningún control estatal, sin retribuir al Estado con el correspondiente monto por concepto de canon de aprovechamiento de aguas y sin que se sancione al concesionario de conformidad con los lineamientos de la Ley de Aguas.

La falta de control, por parte del Departamento de Aguas, sobre las concesiones de aprovechamiento de aguas y por ende sobre la administración del recurso hídrico, redunda principalmente en el uso inadecuado y la explotación ilegal del mismo, dejando sin conocimiento del Estado respecto de la extracción real de los concesionarios tanto de los recursos hídricos superficiales como de los acuíferos.”

Más claro, échele agua. La Dirección y su Director, NO SIRVEN. Lo dice la Contraloría en 2002 y pasados 17 años él sigue en el puesto.

El Decreto Ejecutivo Nº 35882-MINAET de 2010 dice: “Artículo 16.—Del cierre de pozos. Corresponde a la Dirección de Agua del MINAET indicar sobre el cierre y sellado de los pozos. Se procederá ordenar el cierre de los pozos que no cumplan con lo estipulado en el presente Reglamento.”

Si el señor José Miguel Zeledón Calderón hubiera cumplido con lo ahí ordenado, todo estaría bien y en orden.

No nos habrían robado millones y millones de colones en agua y no nos hubieran dañado mantos acuíferos, no sería necesario otro decreto.

Entonces , el Decreto actual, no solo viene a perdonar a los que perforaron pozos ilegales y a quienes los explotaron.

Viene a perdonar al Funcionario Público que lo permitió, que incumplió sus obligaciones y en cuyas manos está depositado en manejo de un recurso vital para el país, como es el agua.

No solo lo perdona, a José Miguel Zeledón, lo mantiene en su puesto y en un proyecto de Ley, convocada esta semana para sesiones extraordinarias, lo quiere premiar y poner a cargo del agua, con más poderes aún.

Mientras este señor maneje el agua de Costa Rica, nos seguirán robando el agua.

Esto es inaceptable, para nosotros. ¿Usted que opina?

NOTA: Para que no digan que escribimos mentiras, aportamos adjuntos los documentos mencionados.

Decreto Anmistía 2010 DE-35882-MINAE (1)

DFOE-AM-41 2002 (2)

(*) Gadi Amit, dirigente Asociación Confraternidad Guanacasteca