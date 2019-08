La actual cacería de brujos

Columna Poliédrica

Al igual que en el pasado estos temas generan mucha polémica. Hay hombres que en este momento no dicen nada por miedo a ser tildados de machistas, patriarcales y otro montón de adjetivos que tienen una connotación negativa en la actualidad. No obstante, se trata de intentar llevar un poco de racionalidad a un debate que se ha convertido en una especie de cruzada por parte de algunas personas que asumen posturas radicales, situación que tampoco es nueva en la historia de la humanidad.

La cacería de brujas está asociada, entre otras cosas, a la inquisición. El sistema inquisitorio se sustentaba en la acusación que hacía una persona a otra con solo su dicho,es decir, bastaba una denuncia verbal para que el sistema represivo iniciara sus procedimientos sancionatorios. Se trataba de un sistema que combinaba la sanción psicológica con la privación de libertad y la tortura, entre otros aspectos.

Durante mucho tiempo este sistema se aplicó para someter a todo tipo de personas a un determinado sistema de creencias religiosas y valores asociados a ellas. Las religiones y los grupos que las acuñaban, castigaban a las personas que no creían y no pensaban como ellos. Esta dinámica desembocó en una serie de excesos en los que se condenó a la vergüenza pública, la cárcel, la hoguera y otro tipo de castigos a muchas personas inocentes.

Una situación parecida está sucediendo con los planteamientos de algunas personas en relación con la interacción que se da entre mujeres y hombres. Que hay hechos de violencia y agresión física o sicológica contra las mujeres nadie lo va a negar, siempre los ha habido y probablemente los seguirá habiendo; sin embargo, también hay hechos similares contra los hombres, pero la valoración social que se hace de esta misma circunstancia, en la actualidad, suele ser diferente.

La comprensión de la axiología jurídica es clave para analizar este tipo de fenómenos. Durante la inquisición el sistema imperante de creencias hizo que se valorara como herejía una serie de conductas que, según el criterio de autoridades religiosas, atentaban contra el dogma y la doctrina religiosa. Desde científicos connotados hasta personas con costumbres diferentes, fueron denunciados, torturados y posteriormente sancionados por este tipo de prácticas inquisitoriales.

Algo similar está ocurriendo en la actualidad con las personas radicales del feminismo. Al igual que en el pasado se trata de una serie de ideas en relación con la lucha por la reivindicación y equidad entre hombres y mujeres, hasta ahí nada que objetar porque en eso no creo que haya mucho desacuerdo en el postulado. El problema está en los procedimientos para lograr eso, en los cómos, ya que se ha incurrido en mecanismos similares a los utilizados durante la inquisición religiosa.

Al igual que en el pasado, hay supuestos de hecho que no son claros y a pesar de ello, se activan procedimientos sancionatorios contra las personas. Antes no estaba para nada claro cual era una conducta acreedora del calificativo de brujería, una persona que se dedicaba a la alquimia o a la ciencia podía ser calificado de tal. El procedimiento inquisitorial podía arrancar sin que mediara prueba alguna en contra de la persona denunciada.

En la actualidad en lugar de brujas, ahora estamos cazando brujos. Al igual que en aquel tiempo, no está para nada claras las conductas que suponen acoso hacia una mujer; en otras palabras y como diría la gente relacionada con el derecho: se trata de un supuesto de hecho impreciso y abierto, totalmente ambiguo y cuyos medios probatorios dependen, en mucho, de la arbitrariedad del juzgador.

Por supuesto que estamos hablando de las conductas que están en el límite y que no son tan evidentes. Un hombre que se abalanza sobre una mujer en la calle para tocarle sus senos o glúteos, siendo grabado por cámaras y ratificado su actuar por testigos de diversa procedencia, es una conducta cuya imprecisión y ambigüedad resulta difícil de negar; sin embargo, cuando la conducta se trata de una frase exclamada verbalmente, lo que antes llamaban un piropo, la imprecisión o ambigüedad aparecen porque el acoso depende de la valoración que haga la posible ofendida de la frase.

El punto medular es que, en ambos casos, la cacería de brujos se va desplegar. Sea con el tocamiento no consentido o por la frase valorada negativamente y como acoso, el hombre será sometido a un proceso que supone, ya de por sí, una sanción en el ámbito social. Al final poco importa si la denuncia es cierta o no, la sanción que supone aparecer públicamente como acosador de mujeres es suficiente para desgraciarle la existencia a cualquier hombre. No se debe obstaculizar que las mujeres puedan hacer las denuncias, pero se debe establecer un mecanismo para que las personas no puedan plantear denuncias sobre hechos que no son ciertos.

No estamos descubriendo el agua tibia, la mayoría de gente informada sabe que estas cosas se están dando. ¿Quién no ha escuchado un caso de alguien denunciado por violencia doméstica y que al final resultó que no era cierto el hecho denunciado? Sin embargo, la denuncia implicó que el hombre fuera sacado del lugar donde habitaba, casi siempre bajo el escarnio público y aunque la casa fuese propiedad de este o estuviere siendo pagada por su persona. Lo mismo ha ocurrido con una buena cantidad de denuncias por acoso sexual, lo cual evidencia lo delicado del manejo que se le ha venido dando a esta situación.

En consecuencia, debe haber un manejo equilibrado y racional de estas situaciones. No se puede permitir que los fanatismos y radicalismos nos lleve a denunciar sin fundamento y desgraciarle la vida a una persona inocente, pero tampoco se puede establecer procedimientos que inhiban a las mujeres de denunciar cuando ha estado sometidas a una situación de real acoso sexual. En un caso se requiere una sanción fuerte que sirva para disuadir a las personas que quieran hacer denuncias temerarias sin ningún asidero fáctico, y en el otro caso, es necesario facilitar el procedimiento de denuncia, una investigación rápida y, sobre todo, que el procedimiento jurídico se eficaz y no permita la impunidad.

Finalmente y para que quede muy claro: nadie está abogando por los hombres acosadores. Aquel al que se le pruebe que realizó la conducta que se denuncia debe ser sancionado con fuerza, sin embargo, aquella denuncia que se realizó por el simple hecho de perjudicar al hombre, entonces, debe ser sancionada ejemplarmente para evitar que sirva de instrumento para, como dice nuestro pueblo, sacarse clavos por gusto.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com