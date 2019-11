¡Viva la wiphala, carajo!

He pensado cada letra de lo que aquí voy a decir. Mucho. Un hilo amargo que hiere mi garganta me traspasa y debo hablar, usar la palabra para abogar por la justicia, será porque en mi sangre llevo por los cuatro costados sangre Chorotega, de Nicarao y de Diriangén . ¡Qué bueno que las llevo en la sangre y en los huesos!

Me ha sido insoportable saber de los vejámenes y humillaciones a los que han sido sometidos los pueblos indígenas que viven en el Estado Plurinacional de Bolivia y que han salido a las calles, como estrellas en el cielo, refulgentes de dignidad, a defenderse de tanta inimaginable desvergüenza y criminal infamia. No me voy a callar y voy a decir las cosas como son.

No se trata de justificar o defender a Evo Morales; no, de ninguna manera, porque el tema es otro. Otorgo que Evo fuera responsable de un fraude, de una elección trucha, y que fuera cierto endilgarle todos los males de la Tierra habidos y por haber, aun así -si ello se aceptara sin matices- me pregunto si tanta represión, si tanta humillación y si tanto crimen en contra de la población indígena es merecida. Por supuesto que no, ningún ser humano merece ser tratado como si fuera ganado, arreado y listo para ser sacrificado en un matadero.

Lo voy a decir despacio, deliberadamente, repitiendo el sonido de cada letra: ahora en Bolivia no solamente hay una DICTADURA, sino que el actual y espurio régimen de facto es una TIRANÍA que debe ser extirpada de la faz de la Pachamama.

No me cabe la menor duda. Nos asiste el deber de decirlo sonoramente y con mayúscula para que lo oigan hasta las piedras y hacerlas sentir conmovidas y furiosas, porque ciertamente un sector indígena no forzó una protesta legítima para recibir biblia y bala, escarnio y muerte, traición y mentiras.

No nos hagamos los ciegos. Lo que sufre recibe el pueblo humilde y combativo que ahora mismo se descoloniza nuevamente, es el odio visceral de sus supuestos «salvadores» que hoy tienen sus manos manchadas con crímenes de lesa humanidad frente a los cuales el silencio no cabe ni debe ser cómplice. Sin titubeos hay que decirlo así y denunciarlo así y, sobre todo, sentirlo así hasta que nuestro pulmón se ensanche como el infinito en el firmamento.

¿Cómo explicar que los terroristas comandados por Camacho tuvieran chantajeados y atemorizados a los parlamentarios del MAS para obligarlos a temer por sus vidas, a esconderse, a hacer renuncias forzadas y sobre ellas montar el macabro circo de elegir a una señora fanática y racista -que se cree dama feudal- como jefa de «algo» que se llama crimen y tiranía?

El parlamento -parece no saberlo esta cipaya- es la expresión de la soberanía del pueblo, órgano a quien tocaba y aún toca conocer de la renuncia de Morales y conocer de su posible sustituto; pero para ello se necesitaba de quórum y de votos que no los hubo. Y ahora, que los diputados del MAS han logrado sesionar, los legisladores cómplices de tanta matráfula no lo quieren hacer incapaces de sonrojarse. ¡Impostores es lo que son! Se prestaron y se prestan todavía a hacer letra muerta lo que la Constitución Política obliga a cumplir.

La tirana Jeanina Añez (que me niego a calificar porque sería inmundo llamarla presidenta) llegó con la Biblia al palacio de gobierno, sin duda, pero llegó sin Dios y sin un ápice de compasión. Pero la verdad es que ella no es la jefa de la banda delincuencial que mantiene secuestrado al pueblo boliviano. Quienes la azuzan a hacer obscenidades entre lodazales de odio, son los oligarcas y militares cuyo propósito es obvio para el que quiera entender: desmantelar la esencia diversa y progresista del Estado Plurinacional de Bolivia y reconstituir con odio el viejo orden colonialista de otrora en su versión contemporánea.

Quieren los golpistas poner al indio en su lugar, con las oligárquicas nostalgias de verlo agachado, amarrado, rendido, lloriqueando ante los poderosos señores de la élite cruceña que quiere adueñarse directamente de la industria extractivista, y volver a enseñorearse como raza superior.

Ello es, verdaderamente, la causa detrás del golpe de Estado; lo del fraude electoral fue la excusa, la oportunidad, que tuvo la oligarquía fascista para hacerse del poder con la compra en dólares de militares, prensa, jueces e indígenas traidores, y con la insalubre complicidad del filibustero de Luis Almagro, personaje impresentable, quien sigue demostrando que la OEA debiera estar clausurada.

El cerco mediático es horrible. Sobre la prensa extranjera pende la espada de Damocles; han quedado advertidos todos los reporteros que pueden ser acusados del delito de sedición por informar. La autocensura se volvió hasta una necesidad hasta para sobrevivir físicamente. El miedo es moneda común y las libertades han sido conculcadas.

Y todavía hay más podredumbre. La sinvergüenza de Añez firmó un «decreto ejecutivo» para liberar de toda responsabilidad penal a soldados y policías en su enfrentamiento con el pueblo; o sea, la gorilada tiene permiso para cazar, vejar y matar indios. Puedo decir más pero no quiero extenderme por lo urgente que es la solidaridad. Ni me voy a referir a las simpatías de alfombra de Fabricio Alvarado hacia la golpista. Solo diré que Costa Rica peligra.

Nos toca a nosotros, los ticos, pedirle a nuestro Presidente que desconozca toda legitimidad del mal nacido régimen dictatorial, contribuir a romper el cerco mediático, marchar por las calles de San José o donde se quiera, porque la indiferencia nos haría malos hijos de esa América india y profunda.

¡Viva la wiphala, carajo!

¡Viva la libertad!

¡Viva la revolución social!

¡Viva Túpac Katari!

(*) Allen Pérez es Abogado