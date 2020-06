Edén Atanasio ha muerto

Se dijo que Pastora había muerto. Era cierto. Lo alcanzó el virus chino. A todos nos llega la muerte. A Edén le llegó a los 83 años. Ya había vivido lo suficiente.

Durante un tiempo causó admiración aquí, al igual que en general los guerrilleros nicas. En Costa Rica tuvo asilo y mujeres. Se jactó de muchas cosas, hasta de tener numerosos muertos en sus espaldas. Comenzó de amigazo de Ortega. Se hizo enemigo hasta el punto de que los sandinistas lo mandaron a matar (1984, La Penca). Más conocido como el Comandante Cero de la revolución (1978). No le dieron mucha pelota los sandinistas. Luego se reconciliaría con Ortega y fue el comandante del dragado del San Juan y de la invasión a Calero. Ni él sabía cuantos hijos dejó en este mundo, aquí y allá.

Elemental, a nadie le interesa recordar que la mayor popularidad aquí la adquirió a partir del 2010, año exacto en que se enarbola la bandera nica en suelo costarricense, fruto de una pura y simple invasión armada, sin que los ticos disparáramos siquiera un rifle de balines, sin que siquiera nos diéramos cuenta salvo días después. El que embarcó a Ortega (si es que necesitaba un empujón) fue Edén, con el cuento de un mapa de Google errado, que luego esa misma corrigió. Edén taló árboles en suelo tico, abrió una zanja para comunicar el San Juan por la Isla Calero y nos tiró el lodo del dragado del San Juan. Calero es una isla que colinda con el Mar Caribe y está entre los ríos San Juan y Colorado. Viene desde Delta CR, donde nace el Colorado. Los nicas viven mortificados porque según ellos el Colorado le quita agua al San Juan, cuando es más bien que el San Juan le devuelve a Costa Rica el agua que esta le entrega antes. El Colorado es navegable. El San Juan deja de serlo luego de Delta CR y no hay salida al Mar Caribe. A pico y pala iban a darse una salida al mar, por la zanja en Calero. Ve ve’. A raíz de sus abusos, a Pastora se le abrió una causa penal en Pococì y en un momento dado hasta hubo una orden internacional de captura. Edén salió con el cuento de que simplemente cumplía órdenes. Tuanis. Pastora no pudo ser candidato a Presidente, en Nicaragua, por tener doble nacionalidad. Tal vez por ello nos llegó a odiar, pese a que aquí se le trató bien siempre, antes que actuara como nuestro principal enemigo, porque sí ponía la cara por Ortega. Edén no volvió a Costa Rica, salvo a territorio conquistado. Aquí se dijo que el expediente suyo en el Registro Civil había desaparecido. Edén bautizó a una de sus dragas Laura, claro que por joder. Laura Chinchilla tuvo en Pastora quizá el peor enemigo. Por supuesto que el dragado no sirvió, como se esperaba. Pero sí le sacaron plata a los pobres venezolanos. Se sabe que el asunto de la invasión se llevó a la CIJ en La Haya y allí les dimos duro al trío Ortega-Murillo-Pastora.

Edén Atanasio ya no nos podrá hacer más daño. Ya no podrá exhibirse más en suelo tico con una AK47 en las manos. No tuvo tiempo siquiera para disfrutar viendo como sus compatriotas nos vienen a dejar el virus de moda empeorándonos seriamente la pandemia. Porque, se veía venir. El desmadre nica siempre nos traerá serias consecuencias, de toda clase.

Atanasio trató a nuestra Presidenta Laura Chinchilla de “terca”, “estúpida” (febrero 2011) y “loca” (2013). Ahora Laura lo trata de mercenario y malagradecido (junio 2020).

Nuestros vecinos del Norte, sencillamente no logramos entenderlos. Lo que por supuesto no puede significar que tengan ciudadanos de esos que se para el sol a contemplarlos. Mas, se sabe que una golondrina no hace primavera. Por ningún lado Edén Atanasio fue un nica ejemplo inspirador de juventudes. Fue el brazo derecho de Ortega en la labor de jodernos, labor a la que nunca renunciará este último. No es de los que renuncian. Encontrará otro Pastora.

(*) Mauro Murillo A. es Abogado