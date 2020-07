Seis años de poliédrica

Columna Poliédrica

Mañana martes 14 de julio de 2020, esta columna cumple seis años de estar saliendo todas las semanas en este diario digital. Este año ha sido muy particular por la dichosa pandemia, sin embargo, a pesar de estas vicisitudes, hemos continuado con la redacción de la columna.

Me he sentido muy honrado por haber tenido oportunidad de escribir en este medio de comunicación y así lo he externado en muchas ocasiones. Muchas personas con una mejor pluma y con excelentes atestados, han encontrado en este diario digital el espacio que jamás tendrían en otros medios de comunicación escrito. La escritura en la actualidad se trata de un verdadero apostolado, especialmente, porque en estos tiempos impera la cultura del audiovisual y no la de la lectura.

A diferencia de una serie de medios digitales que han aparecido en los últimos años como abejones de mayo, el diario El País.cr se ha mantenido como una opción independiente y pluralista dentro del espectro mediático costarricense. Solo aquí es posible leer posiciones ideológicas que en otros medios de comunicación jamás, subrayo, jamás serían publicados.

Las personas con una mínima coherencia ideológica han visto en este diario digital el medio para expresar sus posiciones críticas. Hay periódicos escritos y digitales que solo publican una cara de la realidad, no permiten que haya enfoques diferentes que puedan mostrar una interpretación diferente a la que ciertos grupos pretenden imponer.

Esta columna ha tratado de evidenciar las diferentes caras que presenta la realidad. Debido a lo limitado del espacio, es difícil poder dar cuenta de todas; sin embargo, se ha intentado mostrar aquella que resulta menos evidente, es decir, el nombre de esta columna responde a la idea de que la realidad es poliédrica.

La palabra poliédrica está referida a la figura geométrica del poliedro, cuya denominación deriva de la raíz del griego clásico “polys” que significa “muchas” y de “edra” que se entiende como “cara” o “base”. Los rostros de nuestro presente son múltiples, no siempre están a la vista y muchas veces permanecen ocultos, a veces, en muy pocas ocasiones, se nos aparecen de manera casual; empero, en la mayoría de los casos, se requiere del concurso de muchas personas para poder tener una imagen integral de aquellas diversas caras que se han dibujado a lo largo de nuestro devenir histórico.

Pero este esfuerzo para que el lector pueda observar las diferentes caras que nos presenta la realidad, nos exige tener presente las palabras que citamos en la primera columna que publicamos el 14 de julio de 2014, a saber: “Como la realidad tiene muchas caras, es difícil verlas todas. De ahí nacen la exigencia de la cautela crítica y la posibilidad de errar, pese a todos los posibles controles. De la posibilidad del error se derivan dos compromisos que hay que respetar: no perseverar en el error y ser tolerante con el error ajeno.” (Bobbio, 1996, p. 195)

Agradecemos a las personas que nos han leído durante todo este tiempo. Son los lectores los que nos han impulsado a continuar con este esfuerzo, son ustedes con sus comentarios, críticas y observaciones, quienes hacen posible que la Columna Poliédrica se publique todas las semanas en este medio de comunicación colectiva.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com