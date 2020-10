¿La Nación vocera oficial del gobierno? ¿O al revés?

Los Hermanos Grimm coincidirían conmigo que El flautista de Hamelín es hoy el periódico La Nación. Sin embargo, este es un flautista despiadado, insolente y manipulador, que no conoce límites. Frente al caos callejero, semántico y político, y la neurastenia de una clase media acongojada y egoísta, impuso su redoble marcial al ritmo de su mágica flauta que, a diferencia de lo que ocurrió en Hamelín, lo hace con vergonzantes tonadas. Ordenó las filas y al milímetro puso a sus desorientadas huestes marchar -engrillados todos- al ritmo de <<La Nación ordene y cúmplase>>

Desde Luis Alberto Monge para acá el país viene ininterrumpidamente en picada y no fue peor gracias a nuestro estado social. En justicia, el marco actual de la crisis no es ingeniería de Carlos Alvarado, sino que la heredó a causa de 3 décadas de corrupción. Pero su novatada y lejanía para llegar a ser un estadista ocasionó que el pan se le quemara en el horno. No tiene ni de cerca el olfato, la perspicacia ni la malicia de un Ricardo Jiménez, José Figueres, Calderón Guardia o de un Manuel Mora. Triste es que Costa Rica carezca de esta clase de políticos en momentos de crisis mundial.

Lo diré claro: tuvo que haberse sentado con el MRN, no por Célimo, ni por Campos y Corrales, sino porque detrás de ellos hay -nos guste o no- el ánimo herido de miles de familias empobrecidas, hasta con hambre, de las zonas rurales y costeras del país. Es la desazón de incontables productores. El honor de la gente pobre quedó gaseado por las tropelías de una policía que semeja a una fuerza militar. Humillando a los pueblos no se alcanza justicia. Porque fueron envilecidos, ultrajados y abochornados en sus propias tierras y hogares. ¿Qué hizo el gobernante? Parecerse a un dictador. Mi impresión fue traumática y así lo expresé en las rede sociales:

<<Acabo de escuchar al presidente: fatal, vive en otro planeta y adiviné rencor en su corazón, y nos advierte que nos gobernará en adelante con dicho rencor. Por la boca muere el pez. El corazón de un gobernante debe ser más grande que la suma de toda su república. El presidente se aísla, e incomunica solo en su laberinto, no convoca a las masas porque ya no tiene pueblo, y en su rincón se empequeñece, se hace diminuto con las horas y los días, se pliega en su arrugada angustia, estruja los ojos, nada ve, ya no oye, y lanza a la soledad un estéril grito de sofoco. ¿Dónde está el presidente? No está, simplemente se fue.>>

Con esta acción insensata se ahondó la separación entre las 2 Costa Rica:: la obscenamente privilegiada y la miserablemente empobrecida. Tampoco es un accidente que el pentecostalismo sea fuerte en dichas partes, ahí donde el estado y los políticos juraron olvido. Es cierto, la protesta violó la ley con sus bloqueos y conatos de violencia, pero el gobernante sagaz debió adivinar el espíritu democrático y social implícito en la misma insubordinación.

Estas disyuntivas -desagradables para cualquier gobernante- son pan de todos los días y el estadista debe leerlas e interpretarlas con sapiencia democrática y patriótica. Las vías de hecho son una constante histórica aquí y en todas partes, en democracias y dictaduras, y estas rebeldías hasta son fuente de históricos logros. ¿A qué viene tanta inocencia? Pasa que cuando la institucionalidad exhibe grietas hay que buscar y analizar el porqué de estas, en lugar de ofrecerle un cheque en blanco al gobierno sin análisis y acrítico. ¿No acaso los expresidentes que salieron en su auxilio han debilitado la institucionalidad democrática? ¿No acaso el poder judicial lo ha hecho? ¿Acaso la Asamblea Legislativa? Y el que más es La Nación, el principal poder fáctico del país, que no pocas veces debilita la democracia para el oprobio del pueblo. ¿Acaso vivimos en el país de Alicia y sus maravillas? Aterricemos que hoy la ingenuidad es más peligrosa que nunca. La violencia nadie la quiere y como es moneda común o si se quiere consustancial a las dinámicas de poder, el gobernante tiene el deber de prevenirla a través del diálogo y no la represión. Llamar en frío a la defensa de la <<institucionalidad democrática>> no tiene mérito pues ello también lo han hecho personajes nefastos como Juan Orlando Hernández Alvarado en Honduras.

Carlos es un hombre cosmopolita pero no, bajo ningún sentido, una encarnación política de fuste. Ha hecho cosas muy buenas en derechos humanos, y ha declarado sus intenciones loables en temas de medioambiente. En eso lo sigo aplaudiendo y de paso me recuerda por qué voté por él: para impedir un gobierno de Fabricio y en apoyo a su agenda en derechos humanos. Pasa que en algunos sectores democrático del país es anatema criticar al Presidente, por acusarlo de ser el principal responsable del caos político de las últimas semanas. Yo les contesto: no se jura lealtad eterna e incondicional al candidato por quien uno votó y resultó ganador, y es el deber de todo ciudadano exigirle siempre cuentas. El Carlos que yo conocí durante la campaña electoral es otro muy distinto del que hoy como presidente es. En estas lides eso pasa, no es nada nuevo y no vale la pena llorar.

Por eso le cuesta entender esa extraña y maquiavélica mancuerna que hicieron el MRN y la UCCAEP, pero es un síntoma que constata la algidez social de la nación, sus reacomodos y la ausencia de un estadista que gobierne con sabiduría y malicia. Por eso la política es ciencia de realidades y no de suspiros. Y de eso no escapa ni el mismo Carlos Alvarado que al sentirse sin poder de convocatoria, ha recurrido a La Nación (la otra facción de UCCAEP, que pide ley, orden y plomo), a impresentables expresidentes, a la lealtad de la nada inocente Fuerza Pública, y a Restauración Nacional, “los fundamentalistas institucionales”, para poder respirar. ¿Alianzas extrañas? ¿Analizamos? ¿O marchamos al unísono y ordenaditos como en la leyenda de Hamelín?

(*) Allen Pérez es Abogado.