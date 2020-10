No a la Aprobación de la Ley sobre Pesca de Arrastre.

La Fundación Neotrópica desea reiterar la posición que presentó a la opinión pública desde fines del 2019, pidiéndole a los Diputados de la Asamblea Legislativa que abracen las objeciones que han presentado diversos sectores sociales, entre ellos las poblaciones vulnerables de pescadores artesanales, duramente afectados por la situación económica del país, frente al proyecto No. 21.478, “Ley para el desarrollo y aprovechamiento sostenible del camarón en Costa Rica”. En primer lugar, faltó el involucramiento de las organizaciones no gubernamentales dentro de los procesos de consulta y audiencia que la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa desarrolló. Nuestra solicitud a la Comisión no fue ni siquiera respondida.

Desde la perspectiva técnica, la investigación del INCOPESCA realizada con miras en cumplir ante el Voto de la Sala Constitucional, N° 10540-2013 del 7 de agosto del 2013, a nuestro criterio evidencia carencias importantes en el proceso metodológico en los muestreos efectuados y en la temporalidad de la investigación. La investigación en torno al aprovechamiento de camarón debe tener exigencias técnico científicas que utilicen los estándares internacionales apropiados, utilizando la revisión de pares y promoviendo un aprovechamiento realmente sostenible. Debe irse más allá de la simple reducción de la fauna de acompañamiento o la inclusión de dispositivos de extracción de tortugas o peces.

El impacto de este tipo de artes de pesca en los ambientes marinos y fondos oceánicos es alto, ya que deteriora el paisaje marino, impacta negativamente los fondos marinos y sus ecosistemas, tanto aquellos arenosos como los lodosos, lo cual destruye las cadenas tróficas, reduciendo los especímenes y la biodiversidad marina presente. Se requiere un acompañamiento exhaustivo por parte de la academia e investigadores en ciencias marinas y en pesquerías, que permita validar las metodologías empleadas y los resultados durante las investigaciones asociadas a artes de pesca.

Así, no puede asegurarse que este proyecto no fomentará la reactivación económica mediante un desarrollo sostenible democrático en el mar o en la zona costera, ya que excluye la discusión de los elementos sociales y ambientales, pilares del desarrollo sostenible. La Asamblea Legislativa de Costa Rica no puede y no debe ser omisa en que cualquier intento de reactivación de la pesquería de arrastre de camarón es una regresión ambiental, va en contra del principio indubio pro natura y por ende no respeta el principio preventivo y precautorio establecidos por nuestra normativa y jurisprudencia.

También es prudente considerar el reciente informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático sobre el Océano y la Criósfera. Señala el Informe que estos espacios proveen servicios irreemplazables para los seres humanos, donde el océano ha soportado la mayor parte de los impactos absorbiendo más del 90% del calor adicional atrapado en la atmósfera por la actividad humana, con ello la acidificación y desoxigenación están alterando la productividad de los océanos y ponen en riesgo la vida marina y ecosistemas únicos como los arrecifes de coral, los manglares, pastos marinos y ecosistemas de fanerógamas.

Por lo anteriormente expuesto, desde la Fundación Neotrópica solicitamos a los señores y señoras Diputadas no aprobar esta propuesta de reactivar la pesca de arrastre en Costa Rica. Los artes de pesca propuestos son aún de alto impacto negativo para la vida marina y los ecosistemas. Apelamos en particular a las fracciones que en el pasado han invocado haber demostrado su compromiso con la defensa del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales ante las iniciativas de pesca de arrastre.

Somos conscientes de las necesidades de empleo de la zona pacífica del país. Apoyamos decididamente el que se implementen actividades productivas sostenibles que promuevan empleos que produzcan mejoras en los medios de vida de las poblaciones vulnerables de esta importante región. Sin embargo, en este caso, la actividad, tal y como la pretende legitimar el proyecto, es destructiva e inequitativa para las poblaciones que se dedican a las actividades pesqueras artesanales y de pequeña escala, así como para aquellos sectores dedicados al ecoturismo y las actividades de ocio y recreación: un costo de oportunidad que el país no puede pagar en esta coyuntura al lado del deterioro de su base ambiental.

(*) Bernardo Aguilar González, Director Ejecutivo Fundación Neotrópica