Cinco años de Poliédrica

Columna Poliédrica

El 14 de julio de 1914 salió publicada la primera columna de este espacio. Aquel primer texto tuvo como título: “La realidad tiene muchas caras”. Evidentemente hacía alusión al nombre de la columna y allí se planteaba la dificultad que supone el escribir y también el tratar de mantenerse en el tiempo. Ha sido un proceso complicado en el que ha habido de todo y nos han dicho de todo también.

La columna se podría comparar con un bazar. Durante estos cinco años han habido columnas que han sido valoradas muy positivamente y otras, no podía ser de otra manera, han sido objeto de los más variados adjetivos negativos; es decir, la columna ha sido como ese bazar en que encontramos de todo, a veces hay alguno que otro artículo que nos interesa y en otras ocasiones encontramos muchos artículos que nos parecen nada del otro mundo.

Agradezco al Diario Digital El País.cr por pertimitirme, hasta la fecha, escribir en su sitio web. Creo que muchas personas que simpatizamos con las ideas de una sociedad más equitativa y solidaria hemos encontrado en este diario, la posibilidad de exponer ideas que jamás hubiesen sido publicadas en los diarios impresos o en otros sitios similares a este en nuestro país.

Desgraciadamente vivimos una época en que las ideas de equidad y solidaridad están de capa caída en lo atinente a su ejecución práctica. Costa Rica que en el pasado fue el ejemplo más señalado de una sociedad equitativa en América Latina, con índices de solo comparables con los países escandinavos, a la vuelta de poco más de treinta años, se ha convertido en uno de los países más inequitativos a nivel mundial.

Esta realidad debe llevarnos a redoblar esfuerzos para tratar de cambiarla. No es tarea fácil teniendo en cuenta que quienes se han hecho cada día más y más ricos, tienen cogido por el mango los diferentes instrumentos que sirven para que la gente, con resignación, asuman una condición que es completamente provocada e inducida por estos grupos sociales.

Desde esta columna hemos tratado de ser críticos con esta realidad y con quienes la han propiciado. Está claro que nuestro empeño no ha sido suficiente y que, en no pocas ocasiones, no hemos sabido transmitir las ideas correctas para evidenciar las diferentes estrategias, tácticas y acciones utilizadas para que el gran público no pueda observar las causas de esta inequidad galopante. No es ajeno a nosotros comprender que la lectura no es una actividad muy practicada en la actualidad, probablemente los audiovisuales podrían, tal vez, tener una mayor eficacia en el objetivo de concienciar a las personas; sin embargo, preferimos mantenernos en la difícil actividad de la escritura, con la esperanza que alguna persona lea, independientemente que vaya a estar de acuerdo o no con lo escrito.

Quien escribe no espera que sus lectores estén de acuerdo con él. En este mundo tan heterogéneo siempre habrá personas que les parezca o no los puntos de vista que se expresan en una columna de opinión, empero, lo realmente relevante es la posibilidad que los lectores tengan la tolerancia de leer lo que allí se escribe y, con base en ello, hacerse un criterio propio.

La realidad tiene muchas caras y la que plantea el columnista es solo una de ellas. Por eso, hoy más que nunca, resultan válidas las palabras que, en aquella primera columna, citamos:

“Como la realidad tiene muchas caras, es difícil verlas todas. De ahí nacen la exigencia de la cautela crítica y la posibilidad de errar, pese a todos los posibles controles. De la posibilidad del error se derivan dos compromisos que hay que respetar: no perseverar en el error y ser tolerante con el error ajeno.” (Norberto Bobbio, De Senectute, 1996, p. 195)

Muchas y sentidas gracias a quienes durante estos cinco años han tenido la paciencia y tolerancia de leernos. Y gracias al Diario Digial El País.cr por habernos permitido salir con nuestra columna, en estos tiempos de censura previa, eso se agradece y mucho.

(*) Andi Mirom es Filósofo

columnapoliedrica.blogspot.com