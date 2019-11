“Todo buchón, muere pelón”, era un dicho muy de moda en mi niñez, era por lo demás verídico. Usualmente la avaricia (angurria-buchonismo) conduce al fracaso, por razones obvias. En Costa Rica del siglo XX, José Figueres entregó el poder después del triunfo de la revolución de 1948, “primera persona en tomar el poder por las Armas en Latinoamérica y renunciar a él”, era algo novedoso en Costa Rica (y en todo el mundo) pero muy eficaz, tres años después ganó las elecciones y doce años después regresó a la presidencia en una justa electoral.

Oscar Arias repitió en dos mil seis, con un resultado electoral que dejó mucha duda, fue la primera vez desde el año cuarenta y ocho, que se demoró el TSE tantísimo para dar un resultado con un triunfo raquítico sobre Ottón Solis (creo que Ottón no le importaba a las mayorías).

Habíamos tenido suerte que la constituyente del año 1949 dejó un espacio de dos administraciones para volver a una elección, lo cual quita el deseo lujurioso de regresar al poder, además los malos amigos usualmente abandonan al exmandatario.

Donde existe reelección seguida, el riesgo de enamorarse del poder es inmenso, y es una moda en Latinoamérica. Acabamos de ver el fin de Evo Morales, víctima de su ambición y la de sus amigos, caer estrepitosamente ante la insurrección popular, dichosamente el ejército le “solicitó” abandonar el poder y lo hizo.

Cuando una persona desea el poder a toda costa por todo lo que lo acompaña, pierde la cordura y cae víctima de sí mismo, la historia está llena de ejemplos.

En psicología hay un término que dibuja muy bien a aquella persona que todo lo quiere: el Complejo de Dom Perignon, o el afán de tenerlo todo. Es muy frecuente en los coleccionistas y es la base de la política.

Hasta hace poco el monto de pensión de un ex diputado se elevaba cada año en un 33%: cada tres años se duplicaba. Los que hicieron esa ley creían que la patria les debía mucho (¡cuidado!) no obstante la patria les pagaba sus salarios y gastos y etc. durante cuatro años, después lo pensionaba como seres extraordinarios: a la mayoría jamás la escuché haciendo algo extraordinario por la patria, no, solo ellos eran extraordinarios (?). Eso, y muchos detalles más, han llevado este país al borde del precipicio, que si no ha caído es por el espeluznante endeudamiento externo, es decir nuestros nietos están pagando sin haber nacido, una deuda que nunca contrajeron.

Respecto a lo sucedido en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, Bolivia, es el mismo cuadro de deseo enfermizo por el poder y sumergir a los pobres en la miseria del barro, utilizando un populismo barato, donde no se resolvió nunca nada, aún más, se hundió la economía de esos países en deudas y desempleo.

Se puede decir que Evo se dio un autogolpe por su obsesión por el poder, ahora tendrá que irse a Cuba o México, si desea evitar la cárcel. ¿Fue un golpe? Si, lo fue, pero era una emergencia. Con el timo de defender las comunidades indígenas, se había convertido en dictador (dictadura en democracia, según dijo un conocido político nuestro), iba mediante triquiñuelas que había utilizado este político criollo, a perpetuarse en el poder.

Los partidos políticos deben revitalizarse, el PLN y el PUSC especialmente, el PAC de Ottón Solís por desgracia resultó peor que aquellos a los que criticó.

Hace poco, vestía una linda camisa a rayas verde con blanco y me preguntó un paciente que si aún era liberacionista (creyó ofenderme y se equivocó) le respondí que si, que en efecto lo soy a pesar de la linda camisa, porque con todo lo que he visto, liberación sigue teniendo mucho que dar: ojo que hablo de la ideología de fondo y no de su dirigencia, no, ahí no hay ideología, pero si hay espacio para el pensamiento joven. He sido un crítico amargo de, PLN, pero lo hago porque lo aprecio, uno no corrige al hijo del vecino, corregimos lo que nos importa.

La lucha por el respeto del sufragio, fue la cuna del liberacionismo, soy esencialmente un demócrata, amo la libertad y creo que cuando esta se pierde, tenemos derecho a hacer lo que sea para recuperarla.

Leía hoy un excelente artículo sobre los profesores universitarios, creo que he hecho referencia a ello, hoy vi en Foro: “Yo gocé de ellos”, un artículo del doctor Mauricio Vargas Fuentes, que todos deberíamos leer.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico