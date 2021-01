¡Otra idea más!

Ya casi es todas las semanas. Pululan las ideas para descalabrar a los jubilados. Ya van contra todos. De lujo o no. Se parte de que al jubilado se le debe y puede arrear y ciao. A partir de ₵462 mil de pensión a cargo del Presupuesto Nacional (salados los que estamos en esa situación), se les congelarán los aumentos por costo de la vida, indefinidamente, mientras la deuda pública no descienda del 60% del PIB, lo que puede implicar que lleguen primero a tener patas las culebras o pelos las ranas. Según los teóricos de los alienígenas ancestrales pasarán por lo menos 10 años para una recuperación. Pero esos siempre fallan. Igual que los economistas.

Habían venido descuajirilingando solo a los pensionados de lujo, sea (última versión) a los 2.2. MM para arriba. Ahora la agarran contra los de 462 M o más. Por cierto, con ese monto no se vive bien. Es cierto que mucha gente sobrevive con montos de esos. Pero no se trata de sobrevivir. Es demasiado fácil tirarles la culpa del descalabro financiero del Gobierno a los jubilados que lleva a sus espadas. Los lleva porque jugó de vivo, desapareciendo el necesario fondo de respaldo.

Todo es discutible. Que lo digan los abogados. Pero hay una cosa que hasta un alienígena lo admitiría: si no se repone la inflación, es como rebajar los montos jubilatorios. Y hasta el momento no se admite que el monto jubilatorio pueda rebajarse. Claro, se dirá que no habría rebaja directa. Sí, pero la habrá por rebote, porque la inflación empobrece a empleados jubilados.

Una cosa es una medida de emergencia, que debería ser temporal, de corto plazo, y otra es una prácticamente indefinida. Porque la cosa está tan peluda que los diez años de que se habla es un mero bateo. La inflación es algo demasiado serio. Se puede disimular con los trucos usuales, pero la jarana siempre sale a la cara. El dólar se dispara, es lo que se ve. El colón cada día está más pendejo. Las gasolinas entonces también suben. Y todo el resto subirá. El río piedras trae, porque se oyen donde pegan unas con otras. Crisis financiera gubernamental y monumental, con deuda pública más gorda que una ballena azul, más pandemia que no afloja, más consiguiente recesión e inflación amenazante, más pensiones cada rato azotadas, así se morirán los jubilados más por el empobrecimiento y angustia que por el cochino virus chino.

El derecho a la jubilación es un derecho humano y no se reduce este a que simplemente no puede suprimirse. Es más serio el tema. El jubilado es un adulto mayor y su debida protección no se reduce a que no tenga que hacer filas interminables en las vías públicas para poder acceder a servicios.

Cuando alguien se jubilaba le decían “ahora sí, a descansar”. Je, je. Es más fácil para un venado en la sabana africana dormir que para un jubilado estar tranquilo. No habrá por quien votar en las próximas elecciones.

(*) Mauro Murillo A. es Abogado