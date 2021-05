Ventilación natural; un poderoso aliado desaprovechado en la lucha contra la pandemia y en la apertura económica

La Gripe de Kansas

La ecuación de Wells–Riley, – diseñada para Bioseguridad en Instalaciones Hospitalarias – , pero aplicable a cualquier otro local cerrado desde casas de habitación hasta Edificios de Culto Religioso, declara claramente: «…la probabilidad de infección para personas vulnerables ( pacientes de los grupos de riesgo ) a causa de los núcleos goticulares infecciosos es inversamente proporcional a la tasa de ventilación….»

Toda la política de «Quédate en casa» se desarrolló empíricamente durante la Gripe de Kansas de 1920 ( Mal-llamada “Gripe Española” , porque España fue el único país que reconoció su existencia durante la I Guerra Mundial ), observando el grado de infecciosidad que tenía la enfermedad entre los soldados que peleaban en la guerra (aglutinados en trincheras en donde el contacto persona-a-persona era inevitable), en Hospitales poco ventilados en donde casi no había distancia entre paciente y paciente, en fábricas ( en donde los empleados trabajaban uno al lado del otro ), e incluso – silenciosamente – , en las casas de habitación de los inmigrantes ( donde al igual que los extranjeros viviendo en Costa Rica , generalmente no hay espacio ).

Todos estos sitios tenían 1 denominador en común: Un significativa cantidad de personas viviendo dentro de ellas , en un espacio cerrado y sin ventilación .

La epidemia de la Tuberculosis

Aunque actualmente nuestra mayor preocupación es la enfermedad COVID-19 ; lo cierto es que la Pandemia del CORONAVIRUS no ha sido ni de lejos la peor epidemia internacional causada por un agente patógeno que salte de los animales al ser humano; antes de ella, por mas de 200 años hasta el desarrollo de la primera vacuna contra esta enfermedad y del posterior tratamiento para esta , experimentamos otra peor: la epidemia de la Tuberculosis, tan extendida que en todos los continentes se le dieron nombres diferentes en cada uno (sosha en la India, phythysis en la Grecia Antigua, consumption en el Imperio Romano; y cuando apareción en América traída por los Europeos, – chaky oncay en el Imperio Inca )

Las “Escuelas al Aire Libre”

El causante de la Tuberculosis, el Bacilo de Koch, ataca a las personas de todas las edades; asi que también atacaba a los niños que asistían a las escuelas, y como ya se conocía que la enfermedad se transmitía por contacto persona a persona, era necesaria una forma de continuar con su educación aislándolos a su vez de otros niños que estuvieran sanos. Se desarrollaron “sanatorios para niños”; pero estos promovían un aislamiento de la educación formal cuando el tratamiento médico se prolongaba, acarreando retraso escolar.

Entonces apareció una idea novedosa: aplicar la idea de que la ventilación curaba la Tuberculosis en los Centros Educativos; se crearon “Escuelas al aire libre para Niños Tuberculosos” ( «Waldschule für kränkliche Kinder«)

La primera de ellas, fue creada – por el medico Bernhard Bendix con apoyo del Director local de Educación – Hermann Neufert – en la Hospital Berlinés de Caridad; y la idea fué inmediatamente apoyada por Adolf Gottstein , Epidemiólogo y Concejal Municipal de Salud de la localidad de Charlottenburg, cerca de la Ciudad de Berlín, inmediatamente.

Concepto que se extendió por toda Europa, Estados Unidos de América y América Latina en los años siguientes; lo que llegó a motivar que se creara el “Comité Internacional de Escuelas al Aire Libre” ; y que en su honor la 3ra edición del Congreso Internacional de Escuelas al Aire Libre se celebrara en Bielefeld , Alemania, en 1936.

En América Latina, las primeras «Escuelas al Aire Libre» aparecieron en Argentina; y el 16 de junio de 1913 , la Liga Uruguaya contra la Tuberculosis creo la primera escuela al aire libre en la capital de ese país, Montevideo.

El enemigo está en casa.

Desde el inicio de la Epidemia del virus SarsCov-2 en Febrero del 2020, la Comisión de Salud de la Ciudad de Shangái en la República Popular China; habían incluido a la transmisión por vía aérea como una de los potenciales vías de contagio del Coronavirus, cuando aún no se le había dado un nombre oficial.

Noticia: Comision Salud Shangai

Es decir: que cuando se “estornuda y toce” no solamente puede viajar en las partículas de saliva > 100 um que llegan a 1 a 3 metros distancia , sino que se puede trasmitir también por medio de “micro-gotas” ( partículas de saliva de 0.001 – 100 um ) hasta 9 o 10 metros inclusive.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud se negó a aplicar los Protocolos para enfermedades de Transmisión Aérea como la Tuberculosis; limitándose únicamente a aplicar los protocolos establecidos en el Reglamento Sanitario Internacional.

Reglamento Sanitario Internacional

Costa Rica es miembro del «Reglamento Sanitario Internacional» ; un Acuerdo Internacional que nos permite obtener ayuda médica de cualquier parte del Mundo en caso de Epidemias, que es coordinado por la Organización Mundial de la Salud, y es de obligatorio acatamiento en nuestro gracias al Articulo 7 de la Constitución Política:

“Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes…”

Desde el año 2010, durante la epidemia de la Gripe H1N1, la Organización Mundial de la Salud dispuso que:

“Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él.’

‘Por lo común, los virus que han causado pandemias con anterioridad han provenido de virus gripales que infectan a los animales. (Zoonoticos)

Durante el tiempo que dure la pandemia, la OMS da a los Estados Miembros la potestad de separar o reducir las actividades de las personas enfermas de las sanas, o de quienes se sospeche que están enfermas…”

“En algunos aspectos la gripe pandémica se parece a la estacional, pero en otros puede ser muy diferente.

Por ejemplo, ambas pueden afectar a todos los grupos de edad y en la mayoría de los casos causan una afección que cede espontáneamente y va seguida de una recuperación completa sin tratamiento.

Sin embargo, por lo general la mortalidad relacionada con la gripe estacional afecta sobre todo a los ancianos mientras que otros casos graves aquejan a personas que padecen una serie de enfermedades y trastornos subyacentes.”

La Piratería de Insumos Médicos

Inmediatamente se dio uno de los mas vergonzosos capítulos de esta crisis sanitaria, – de la que podemos sacar valiosas lecciones como que Costa Rica debe tener la capacidad de producir al menos una parte de sus la necesidad de que la Caja Costarricense del Seguro esté obligada por ley a comprar una parte de sus insumos médicos a las Universidades Estatales – , ( – que tiene el beneficio adicional de permitirles obtener mas recursos sin necesidad de aumentar el FEES ) ; la “Piratería de Insumos médicos” que se produjo al superar la cantidad de insumos médicos necesarios para contener la Pandemia a la que las empresas fabricantes de las que se abastece la CCSS pueden fabricar: una “Piratería médica” en donde “cada país y cada empresa jaló para su lado”, causando que escasearan (y continúen escaseando) los insumos en todas las Instalaciones de Salud.

En palabras de la Periodista , de la Cadena Internacional de Noticias RT, Inna Afinagenovna en su espacio “Ahí les va” del 9 de abril del 2020: “Países pertenecientes a las mismas alianzas políticas, fronterizas o militares han protagonizado diversos choques en su lucha por obtener implementos médicos… y muchas veces a costa de los demás.”

Iniciativas como las Investigaciones como el “Suero Anti-covid 19” elaborado por el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica , las Mascarillas de Protección Facial de la UNED , la investigación en “Vacunas Comestibles” como la de el ITCR e incluso investigaciones en Institutos Científicos y Hospitales, – como la Terapia con Isuprofeno Inhalatorio de Laboratorios Química Luar S.R.L. Argentinas , o el Cannabis Medicinal ; deberían por Ley ser de Obligatoria compra para la CCSS al menos en un 5%.

La Carta a la OMS.

Tomando en cuenta la enorme cantidad de muertes que otras epidemias de transmisión aérea habían causado en la historia, ( – la Tuberculosis y la “Gripe de Kansas de 1920” – ); en julio del año 2020, el Dr Oscar Cingolani, junto con otros 250 expertos de la Universidad John Hopkins, urgieron a la Organización Mundial de la Salud a que reconociera que el virus Sars-Cov2 si es un virus de transmisión aérea; y se pudieran aplicar los Protocolos correctos para contener la Epidemia.

Porque al ser un virus de trasmisión aérea, las reglas cambian; y se hace indispensable que en todos los locales cerrados en donde hayan personas enfermas se tengan que aplicar medidas especiales similares a las que se aplican en los entornos de salud para mantener el aire circulando hacia el exterior lo mas posible, precisamente para que las gotículas de saliva en donde viajan los virus no se acumulen en el ambiente, y vuelvan el lugar “infeccioso”, tal y como las gotitas de saliva de las personas enfermas “aerosoles” eran el primer medio de contagio de la Tuberculosis.

El relajamiento de las medidas sanitarias…dentro del hogar

Por otro lado, el Consejo General Enfermería, nos muestra como la mayoría de los contagios se da en el Hogar, cuando no se toman las medidas apropiadas para limpiar el aire; ya sea a través de ventilación cruzada o filtrado, según sea posible.

Nadie utiliza mascarilla dentro de su propia casa porque ya se siente seguro en las 4 paredes donde vive su “Burbuja Social” , y por educación todos los miembros de una familia se reúnen a la hora de comer y en la misma mesa, cerca unos de otros para poder conversar, (nadie habla con otra persona en la mesa, respetando el distanciamiento social son 2.5 metros ); lo que tiene la fuerza para lanzar “partículas gordas” sobre los miembros de la familia, y especialmente para llenar el aire con “aerosoles” en un momento en que estamos acostumbrados a cerrar las ventanas. Para eso puede utilizarse un Filtro HEPA ; y obviamente respetar el protocolo para estornudos recomendado por el MINSA.

Dormitorios: la peor Fuente de contagio

Pero la peor fuente de contagios la tienen las partes mas íntimas del hogar: los dormitorios en donde descansan toda la noche , la pareja; lo que significa que si uno de ellos está enfermo exhalara durante 8 horas diarias gotículas sobre su pareja mientras todavía está asintomático.

En estos casos, según hay algunos consejos que sirven en el Hogar.

Según el documento , -» Ventilación natural para el control de las infecciones en entornos de atención de la salud» – , elaborado por la Organización Panamericana de la Salud en el año 2007, la mínima circulación de aire para mantener seguro un salón de enfermos con enfermedades aéreas es 12 cambios de aire por hora, pero en ese momento – por tener la puerta cerrada para que el viento “no arruine la conversación”, desciende a 4 ACH , lo que la vuelve insegura.

De hecho, según el Especialista en Química Atmosférica de la Universidad de Colorado, Jose Luis Jiménez, ,la trasmisión a través de micro-partículas o “aerosoles” es 20 veces mas eficiente como difusor de un virus de trasmisión aérea en espacios cerrados que el simple “estornudo y tos” , por lo que existe la posibilidad de que hasta un 75% del total de los contagios por virus Sars-Cov2 se hayan dado en lugares construidos para estar “protegidos del viento y la lluvia” o mantenerse a una temperatura constante : Casas de Habitación, Locales comerciales , Templos Religiosos, Edificios Públicos , Centros de Enseñanza en lugar que en la calle , por parte de otras personas que efectivamente sí se encontraban contagiadas y “estornudaban y tocían”.

Cuanta ventilación es necesaria para evitar que un local se “vuelva infeccioso”

Según el Estudio » Transmission of SARS-CoV-2 by inhalation of respiratory aerosol in the Skagit Valley Chorale superspreading event «, en un «mundo ideal«, para reducir a la mitad la posibilidad de contagios en espacios cerrados, debe incrementarse la ventilación natural tanto como sea posible y las reuniones acortarse de 2.5 horas a 1 hora máximo.

Esto coincide con lo que se recomienda en el documento » Ventilación natural para el control de las infecciones en entornos de atención de la salud» , elaborado por la Organización Panamericana de la Salud en el año 2007 , que se detalla que para que un Salón de Enfermos en donde se atienda a personas enfermas por enfermedades aéreas sea seguro; cada hora el aire debe haber sido renovado 12 veces ( 12 ACH ).

En los países en Latinoamericanos donde el clima es templado y en los países europeos cuando el clima no está demasiado frío, esto es posible; porque “abriendo puertas y ventanas” , logra aumentar la cantidad de aire que fluye a través de un edificio a mas del doble: 28 ACH.

El ACH

Los cambios de Aire dentro de un edificio se calculan de la siguiente manera:

ACH = ( 0.65 X velocidad del viento ( m/s ) x área de la abertura mas pequeña ( m2 ) x 3600 s/h ) / volumen del cuarto ( m3 )

Esta ventilación debe cumplir con 3 requisitos:

La tasa de ventilación: cantidad de aire exterior que se introduce en el recinto y calidad del aire exterior ;que debe estar limpia y oxigenada

La dirección del flujo de aire: dirección general del flujo de aire en un edificio, que debe ir de las zonas limpias a las zonas sucias;

El modo de distribución o patrón del flujo de aire: el aire exterior debe distribuirse por todas partes en el recinto ventilado de manera eficaz y los contaminantes generados en las distintas partes del recinto y transportados por el aire se deben evacuar eficazmente.

Donde es seguro ubicarse en un salón de clases

Entre las disposiciones para la entrada a clases, el MINSA ha dispuesto:

«5.6.1 Disposiciones para la organización de las aulas:

 Mantener las áreas de trabajo y espacios de aulas o salones ventilados preferiblemente con ventilación natural, ….»

En el caso de los educadores, protegerse de estos aerosoles no es complicado: Antonio Androvetto Villalobos, encargado de la Dirección de Protección Radiológica y Salud ambiental del Ministerio de de Salud , indica que tanto el Reglamento de Construcciones del INVU ( basado en la ley N9 4240 ) , como Ley general de Salud. N°5395 ( en el Artículo 313 ), y el Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo, – en su Artículo 21 ( De la Ventilación ); poseen un amplio rango de disposiciones que obligan a las construcciones de todo tipo a estar previstas para una adecuada ventilación natural, entre las que están incluidos obviamente, las instituciones educativas ( Capítulo XV. Edificaciones para Uso Educativo. Artículo 294. Ventilación. ).

Otra vez, según el documento » Ventilación natural para el control de las infecciones en entornos de atención de la salud» , el flujo del aire para una habitación de 7 x 6 x 3 metros, sería la siguiente:

Ventana abierta ( 100 % ) + puerta abierta = 37 ACH

Ventana abierta ( 50 % ) + puerta abierta = 28 ACH

Ventana abierta ( 100 % ) + puerta cerrada = 4.2 ACH

Automoviles Infecciosos ?

Según la Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP) , hay mas de 135 mil estudiantes registrados en Colegios Privados en Costa Rica; la mayoría de ellos viajando al centro educativo con ayuda de sus padres. Asumiendo un cálculo conservador, 1 conductor + 3 estudiantes, estamos hablando de 33750 vehiculos privados circulando en las horas pico de entrada y salida de estudiantes, entre semana laboral ( 5 días )

Adicionalmente, según datos del Consejo de Transporte Público ( CTP ), hay 11850 choferes de Taxi ( si se asume que cada uno maneje su propio vehiculo, serían 11850 Taxis ) ; y según la empresa UBER Costa Rica, 28000 particulares que utilizan sus automoviles para transportar personas mediante esta plataforma colaborativa, que tiene más de 971000 usuarios.

En total, tenemos aprox 33750 vehículos “infecciosos” , de familia llevando a sus hijos al colegio ( – si alguno de sus miembros está contagiado del Virus Sars-Cov2 ); y 39850 vehículos particulares disponibles para el Servicio Remunerado de Pasajeros los fines de semana o los días en que los choferes tienen “restricción vehicular sanitaria.”

Según datos del estudio hecho por el equipo el profesor Varghese Mathai de la Universidad de Michillan, publicado en la revista «Science Advantages» bajo el título : » Airflows inside passenger cars and implications for airborne disease transmission » ; dependiendo de la cantidad de ventanas que se mantengan abiertas durante su viaje, el vehiculo en sí puede volverse una importante fuente de contagios .

El trabajo fue realizado con el uso de simulaciones de “dinámica de fluidos computacional” para comprender cómo fluye el aire dentro de un automóvil y sus implicaciones para la transmisión aérea del COVID-19.

El experimento se hizo con un automóvil con 2 personas ( el chofer y un pasajero viajando en la parte de atrás ) a una velocidad de 80 Km por hora; y se concluyó que dentro del vehículo el aire suele correr de la parte trasera del coche hacia adelante, y dependiendo de si tiene todas las ventanas cerradas o si tiene todas las ventanas abiertas, entre el 8 % y el 10 % por ciento de los aerosoles en los que viaja el SARS-CoV-2, permanecían en su interior cuando las ventanas estaban cerradas, y una cantidad significativamente menor de partículas, entre el 0,2 % y el 2 % por ciento permanecían en el interior cuando estaban abiertas.

Aumento de contagios

Así que pueden deducirse que habrá un aumento significativo de casos producido por la mayor interacción de miembros de una familia durante los 5 días de semana laboral ; que anteriormente se reunían en “burbuja social” solamente los fines de semana, y ahora conviven mas tiempo “dentro del auto” y están expuestos a causa del curso lectivo a una mayor probabilidad de contagio por el contacto con compañeros y amigos a los que no ven durante mucho tiempo.

Además, contraproducentemente, aplicar restricciones vehiculares sanitarias entre semana obliga a los particulares a recurrir a la oferta de Vehículos de Transporte Público Particular; que como se ha visto pueden ser “infecciosos” si dentro del vehículo no hay una adecuada ventilación.

En el caso de los adultos jóvenes, la oferta de vehículos de transporte remunerado de personas, es casi igual a la disponibilidad de vehículos personales de familias con la capacidad económica como para “llevar su hijo al colegio privado” ; por lo que muy fácilmente para las personas en este segmento socio-económico que deseen reunirse en actividades sociales pero tengan restricción vehicular; puedan reunirse en casas de habitación , no solamente porque hay suficientes vehículos que los transporten, sino porque estos no se quedarían parqueados en las afueras de las casas o los negocios porque necesitan seguir trabajando el resto del día.

Precauciones

Dado que las restricciones vehiculares sanitarias podrían no ser tan efectivas como se cree; queda a la responsabilidad del Chofer el exigirle a sus pasajeros que mantengan cuantas ventanas les sea posible durante el viaje , para reducir la posibilidad de contagios.

La educación y la Economía.

Finalmente, la Educación esta relacionada transversamente con la economía: cuando no hay recursos económicos los hijos deben “salir a la calle a ayudar a buscar alimento” ; lo que causa una gran deserción estudiantil que en pasadas épocas de recesión, provocaron que generaciones enteras se quedaran sin terminar el ciclo lectivo.

De los efectos secundarios de la lucha contra el Coronavirus, el mas fuerte ha sido el desempleo ; y el desempleo solamente la podremos superar cuando volvamos a #salir-de-casa , consumir productos nacionales para apoyar a nuestros emprendedores, cambiar los viajes a Disney Land por visitas al Parque Nacional de Diversiones, viajar en vuelos internos ( donde no exigen isopados para montarse al avion ) cuando queremos irnos de viaje a Parques Nacionales, viajar con las ventanas abiertas cuando vayamos a turistear en grupo, y utilizar el disfrutar de salidas a restaurantes que respeten las directrices del Ministerio de Salud y cuenten con una buena ventilación natural.

Los supermercados al aire libre

El 20 de mayo del 2020, Revista Journal of Infectious Diseases, «Simulated Sunlight Rapidly Inactivates SARS-CoV-2 on Surfaces» public un estudio en donde se propone que la luz ultravioleta destruye ( inactiva ) el Coronavirus 2019 a los 8 minutos de exposición; así que visitar la Feria del Agricultor no solamente permite conseguir productos mas baratos, sino que como al Coronavirus ya lo mato la luz solar, y una vez muerto “se lo llevó el viento”, en ráfagas que según el Instituto Meteorológico Nacional nunca bajan de 10 Km / hora.

Eso sí, – y como es obvio -, cumpliendo tanto los clientes como los vendedores con todas las medidas del Ministerio de Salud para protección ante el Covid-19; incluyendo ojalá “láminas de plástico” que protejan a la mercancía de las gotitas de saliva que no se las lleve el viento.

Supermercados de Barrio

Cuandio hay necesidad de adquirir productos no-perecederos; los sitios en preferidos deben ser establecimientos lo suficiente pequeños como para que el aire que entre por la puerta pueda mantenerse todo el tiempo en circulación; como los “super del barrio” y las “ventas de frutas y verduras al aire libre” .

Eso no significa que los envases de los productos adquiridos ya están libres del Covid-19 : el Virus Sars-Cov2 se inactiva únicamente cuando la superficie de un objeto llega a la temperatura de 100 grados celcius o lo “Bañan con alcohol al 70% “ ; pero debido a las incomodidades de usar estos métodos, resulta mas fácil limpiar con agua y jabon , incluyendo a las botellas.

Hay que ir de Vacaciones a sitios en donde antes las personas vivían del turismo

E inclusive aprovechar para disfrutar de las bellezas de nuestro país…desde el aire ; aprovechando nuestra red de Empresas de Transporte Aéreo local…en donde no se exigen “Pruebas anti-covid 19” como los isopados, de para viajar.

Una posibilidad es establecer un día feriado adicional cada 15 días, a partir del día de nacimiento de cada persona; esto permitiría disponer no solamente de 1 día entre semana para practicar deporte, sino fomentar el desarrollo de las Pymes ya que quienes utilizan la bicicleta tienden a comprar productos en negocios a 5 km de su casa; y la cantidad de clientes que actualmente se aglomeran sábados y domingos a hacer sus compras, se distribuirían entre los 5 días laborales, reduciendo el aforo al 20% en todas partes.

CONCLUSIÓN

Primero que todo, debemos reconocer la excelente labor y la entrega que han tenido todos los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social, los sanitarios de los EBAIS y Cooperativas de Salud; que desde la “primera línea” del Sistema de Salud, diagnostican, atienden y vacunan al grueso de las personas infectadas, ( – lo que implica un riesgo diario de contagiarse – ) ; y del personal de Salud de los Hospitales que hace el mejor esfuerzo por salvar a los pacientes que deben ser tratados en una Unidad de Cuidados Intensivos.

E igualmente a todas las autoridades de Salud como el Dr Daniel Salas Peraza ; el Gobierno de la Republica obteniendo medicinas a través de contratos y Mecanismos Internacionales, y el Presidente Ejecutivo de la CCSS – Román Macaya Hines y el resto de autoridades de la Caja del Seguro Social; en obtener y administrar los escasos insumos médicos disponibles frente a la escasez mundial de insumos provocada por estar todos los países del mundo pidiendo las mismas medicinas y equipo al mismo tiempo.

Dolorosamente, tomando en cuenta Costa Rica pudo haber aplicado medidas mas eficaces desde el inicio, de no haber sido por las indicaciones erróneas de la OMS; la conclusión es que nuestro país necesita crear su propio “Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades “ (CDC) que pueda recibir e investigar informaciones desde TODAS partes del Mundo, y proporcionarle al Ministerio de Salud recomendaciones que no provengan exclusivamente de la Organización Mundial de la Salud; que como se vio en el caso de esta terrible epidemia, al estar erradas llevaron a los Gobiernos a tomar medidas que no fueron completamente eficientes, con un costo altísimo para sus Sistema de Salud Pública y la Economía, y obligando al Estado a un endeudamiento externo tan grande que llevaran varias generaciones pagarlo.

En la República Popular China, – que reconoció la Transmisión Aérea del Virus Sars-Cov2 desde el inicio -; la Ciudad de Wuhan ( el “Foco de la Pandemia” ) y la combino con medidas de distanciamiento social; ya para Agosto estaban levantando la economía: Reactivacion Económica en Wuhan.

Para reducir la transmisión del contagio dentro del Hogar, el Gobierno debería permitir deducir de impuestos la compra de 1 filtro HEPA y un ventilador de techo a cada familia; de modo que puedan mantener su aire lo mas limpio posible y reducir el contagio dentro del núcleo familiar.

Para re-activar la economía, la Asamblea Legislativa podría incluir en las Reformas al Código Laboral, medidas similares a las que se aplican en otros países en situaciones de emergencia: el Estado otorga 1 día feriado pagado entre semana a sus ciudadanos según número de cedula, para que la gente vaya a hacer las diligencias en diferentes días de la semana y no haya “aglomeraciones” .

Así, la misma cantidad de gente que usualmente se “aglomera” el fin de semana para hacer sus compras, quedaría distribuida entre los 7 días de la semana ( lo que reduce el aforo al 20% en todos los negocios y en las instituciones estatales ) ; En Costa Rica podríamos adoptar una medida similar, otorgando un “Feriado pagado familiar” cada 15 días a partir de la fecha de nacimiento del cabeza de familia, para que toda la familia pueda hacer compras e inclusive feriados largos 2 veces al mes, y de este modo apoyar a las PYMES a la vez de limitar la posibilidades de contagio porque las personas podrían hacer sus diligencias personales ( Compras de Bienes y/o Servicios, asistencia a EBAIS y/o Medicina Privada, Servicios Profesionales, Estudio ) en días entre semana cuando únicamente 1 / 7 parte de la población laboral estaría trabajando.

Es decir: habría un aforo permanente del 20% en todos los negocios y en las Instituciones Públicas, y la atención aparte de mas ágil sería mas segura.

Además, el Instituto Clodomiro Picado Twight posee la infraestructura para desarrollar “Suero Anti-Covid 19 “ a partir de Sangre Humana; en un enorme gesto de Solidaridad Social que no cuesta absolutamente nada; las personas que piensan que sienten que pudieron haber estado enfermas asintomáticamente del Virus Sars-Cov2, tanto como aquellas que vivieron el Covid-19 con todos sus síntomas y se recuperaron, tienen la obligación moral de ayudar a otras personas que entran graves al Hospital a tener mejores oportunidades para sobrevivir, convirtiéndose en donadores de sangre para elaboración de Suero Anti-Covid.

En Costa Rica, el Ministerio de Salud aprobó los registros sanitarios de pruebas de anticuerpos ( personas que ya tuvieron Covid-19 o pruebas de inmonuglobulinas ) de los laboratorios Roche y BioMérieux S.A, que son comerciales por Equitron S.A para Roche, y Tecno Diagnóstica S.A. para BioMérieux; así que para ello todo lo que tienen que hacer es hacerse pruebas con estos insumos, y si poseen anti-cuerpos al virus Sars-Cov2, ir a donar sangre a los Hospitales Autorizados.

Mientras tanto, a todas aquellas personas que leen este artículo; les recomiendo que dejen de fumar, coman mas comida casera y hagan ejercicio los fines de semana; si trabajan en edificios exijan que se mantenga una buena ventilación, que tanto si utilizan el Transporte Publico como si viajan en vehículo particular mantengan su ventana abierta, que cuando vayan a comprar lo hagan a locales en donde circule el aire libre lo mas posible, y si van a teletrabajar lo hagan con las ventanas de sus casas abiertas y aprovechen para hacer sus compras de la semana.

Y sobre todo, “si o sí” , si tienen mas de 50 años: #vaya-a-vacunarse

(*) Aldo Mauricio Acuña Naranjo es comunicador