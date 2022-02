Deberíamos de tartar de conocer el relato de los países del otro lado del mundo

El tiempo pasa rápido pero la humanidad sigue sin aprender del tiempo pasado. El siglo XXI lo único que no ha tenido es una guerra de carácter mundial, aunque sí han habido guerras en espacios geográficos específicos; también hemos tenido crisis económicas como la del 2008 y una pandemia como en la que hemos estado en los últimos años, es decir, no nos hemos quedado muy atrás en relación con los acontecimientos vividos en las primeras décadas del siglo XX.

Y como si la cosa no estuviera mal, ahora surge la situación de Rusia en relación con Ucrania. El hecho concreto es que se ha dado una invasión del territorio de Ucrania por parte del ejército ruso, como siempre, se han dado diferentes justificaciones de las causas del conflicto; no obstante, los que solo tienen la versión occidental de la historia, no tienen la posibilidad de contrastar y sacar sus propias conclusiones en relación con todo este conflicto.

El análisis que uno puede hacer de los argumentos de las partes es imposible si la información a la que se tiene acceso es de medios de comunicación occidental. Las personas que solo tienen acceso a los canales nacionales, pues tendrán una versión sumamente sesgada del conflicto; dicha situación no disminuye si se tiene acceso a la televisión por cable, ya que solo se tendrá la versión de medios de comunicación europeos, estadounidenses o latinoamericanos que manejan un discurso en que no se contrasta los planteamientos de Rusia o de otros países no occidentales.

La posibilidad de acceder a medios de comunicación que brinden la otra versión de la historia es muy limitada. En algunas cableras nacionales ofrecen la posibilidad de ver, por ejemplo, Russian Today (RT), Televisión Central China CCTV4, sin embargo, para poder acceder a la información de otros canales de televisión o de agencias de noticias como Sputnik, TASS o Xinhua, se requiere hacer una búsqueda en internet y ubicar contenidos accesibles y comprensibles para nosotros los occidentales.

Hay personas que tienen una visión idealizada de cómo ven a los occidentales en el otro lado del mundo. Los rusos, por ejemplo, después de la invasión de Napoleón Bonaparte, la invasión de la Alemania Nazi y de la Guerra Fría, tiene una desconfianza de los países occidentales que resulta comprensible; países como Irán e Irak presentan una aversión, especialmente hacia los Estados Unidos, después de hechos históricos en que se ha mentido para justificar la invasión del territorio del segundo y bueno, así podríamos seguir citando ejemplos de desconfianza hacia occidente por diferentes países del otro lado del mundo.

Ya lo hemos dicho muchas veces, para entender situaciones como la que está ocurriendo en Ucrania, es necesario entender los intereses que están en juego. A lo largo de la historia de la humanidad, la guerra ha estado presente en el devenir de los pueblos, la paz ha sido la excepción y no la regla; no se puede creer en todo lo que se dice y menos en lo que manifiestan un montón de charlatanes, salvo excepciones, que aparecen como expertos y que se dejan decir cada cosa que, casi siempre, son lugares comunes que escuchan en las cadenas internacionales de corte occidental.

La invitación que hacemos es de tratar de escuchar la otra versión de la historia y llegar a nuestras propias conclusiones. En lo particular no estoy de acuerdo con la guerra, ya que son las personas más vulnerables las que terminan sufriendo sus efectos; no obstante, el que haya o no guerra depende de los intereses de las personas que están en el poder en un determinado momento. La guerra no es racional sino interesada.

Hay personas que justifican e incluso alaban que haya guerra, pero como decía Erasmo de Rotterdam: quien alaba la guerra es porque nunca le ha visto la cara.

(*) Andi Mirom es Filósofo

