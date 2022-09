La monarquía y los monárquicos

Columna Poliédrica

La Monarquía ha existido desde hace miles de años. La estructura de poder que se resume en esa palabra, sin lugar a dudas, ha estado presente con diversos nombres desde la antiguedad. Desde el antiguo Egipto hasta nuestros días, la característica ha sido que algunos pocos, casi siempre familias, tienen una serie de privilegios que son costeados por el resto de la sociedad; es decir, su modo de vida existe con base en los impuestos que pagan los ciudadanos de las sociedades en que viven, sin esos impuestos difícilmente podrían haber existido eso a lo que se le llama Monarquía.

La figura de la Monarquía tiene en la sociedad romana uno de sus antecedentes más lejanos. Fue bajo ese esquema político que Roma comenzó su andar hasta llegar al repudio absoluto de la tiranía y provacando el surgimiendo de la República romana y el protagonismo por mucho tiempo del Senado romano; no obstante, como nos muestra la historia, aquel régimen político terminó desarrollando, más tarde, la figura del Emperador y del Imperio.

Hay sociedades que han podido dejar atrás el régimen monarquico. Está claro que el caso más sonado en occidente ha sido el ocurrido en Francia. El Estado Absolutista que surge a partir del siglo XV en Eurpoa, tiene en Luis XIV y sus sucesores, el ejemplo más evidente de los excesos que toleraron los ciudadanos bajo este esquema de poder; en otras palabras, el que sigan existiendo monorquías solo es posible entenderlo si acudimos a la historia y entendemos el papel que han tenido este tipo de familias en el devenir de sus sociedades.

Desgraciadamente ese no ha sido el caso en varios países del mundo. Todavía en Europa esas familias siguen viviendo a costa de los pueblos y hay personas que continuan legitimando su existencia, sin embargo, eso es diferente a la forma descarada que los medios de comunicación promueven la devoción por ese tipo de personas; dicho de la manera más sencilla, la existencia de esas personas para muchos de esos medios de comunicación se convirtieron en un negocio.

No obstante, lo que es verdaderamente patético es ver y escuchar a personas en nuestro contexto, sufrir y llorar por una monarquía como la de Reino Unido. Uno puede entender que la BBC o la TVE dedique su tiempo televisivo a esa situación porque requieren legtimar y perpetuar ese régimen político, pero que en Costa Rica se dedique grandes espacios de tiempo para ese tema, realmente, es algo que se para el sol a ver.

Se pueden plantear múltiples hipótesis en relación a las razones que explican ese tipo de situaciones. La más probable es que hay personas cuyo conocimiento de la historia es poco o ninguno, ello en relación con lo hecho por esas monorquías a diferentes pueblos del mundo, es decir, se ignora la barbarie y los excesos que los pueblos de América, Africa, Asía y Ocenanía han experimentado con la conquista y el colonialismo de una corona como la corno inglesa y otras más de su misma ralea.

La historia está para conocerla y entenderla no para desconocerla e ignorarla. No se trata de que se quiera abrir heridas pasadas y revivir odios de otras épocas, lo importante es conocer los hechos que han forjado el devenir de la humanidad, ello sirve para ubicarse y saber quiénes merecen nuestra consideración y agradecimiento por sus aportes al desarrollo de un mundo mejor para la mayoría de los seres humanos, repito, para el mayor número de personas y no solo para unos pocos.

Y no se trara que uno tiene la libertad de ver o no ver ese tipo de cuestiones. En la actualidad la mayoría de personas están sometidas a ciertos medios de comunicación, solo el que tiene dinero puede pagar para tener otras opciones informativas y aún así, hemos asistido a la censura, por ejemplo, del canal de televisión Russia Today; en otras palabras, hay gente que hace lo que quiere con la libertades de las personas y si te vi no me acuerdo, se trata de la más absoluta arbitrariedad y no pasa absolutamente nada.

Hay algunos, en síntesis, que desean que todos digamos: ¡Muerto el rey, viva el rey!

(*) Andi Mirom es Filósofo



andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot