Panamá es cada vez más desigual, aunque el presidente destaque crecimiento económico

Ciudad de Panamá, 2 ene (Sputnik).- Panamá es una nación cada vez más desigual, a pesar de que el presidente Laurentino Cortizo solamente destaque su crecimiento económico, aseguró el lunes a la Agencia Sputnik el líder sindical Saúl Méndez, a propósito del reciente informe de labores del mandatario istmeño.



«El informe de Cortizo a la Asamblea Nacional (Parlamento) está fuera de la realidad, estamos en un país desigual, cada vez mas inequitativo, donde la mayoría de la población no puede materializar sus condiciones básicas de vida», dijo Méndez, excandidato presidencial por el Frente Amplio por la Democracia (izquierda).



El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), el mayor de Panamá, matizó las cifras optimistas enarboladas por Cortizo en su rendición de cuenta ante la Asamblea, que abre la legislatura 2023.



En su intervención, el jefe de Estado citó un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), según el cual el Producto Interno Bruto de Panamá creció un 8,4 por ciento en 2022, y proyecta un alza del 4,2 por ciento para el año que recién comenzó.



«El problema no es el crecimiento, si no la distribución de la riqueza: Panamá ha crecido de forma vertiginosa, pero la desigualdad no es fruto de la pandemia de covid-19, si no del modelo económico social imperante, donde unos cuantos concentran mucho», señaló Méndez.



Para el sindicalista, este drama no va a terminar, por el contrario, seguirá agravándose debido a situaciones como la negociación secreta de la administración Cortizo con grupos de poder económico, como la compañía Minera Panamá, o la falta de voluntad política para reactivar la construcción y generar empleos.



Al respecto, Méndez señaló que algunas obras que el presidente mencionó en su informe a la nación vienen de administraciones anteriores, y otras están paralizadas por la patronal por «la anarquía del mercado», aún cuando el gobierno podría reanudarlas de inmediato y garantizar hasta 15.000 empleos directos.



«Quienes estamos en el ámbito de la construcción sabemos que, a pesar de las inmensas necesidades de vivienda, al Gobierno no le interesa invertir en sectores populares», enfatizó Méndez, uno de los organizadores de las manifestaciones populares de junio pasado, que obligaron al Ejecutivo a dialogar con la ciudadanía.



Sin embargo, salvo par de acuerdos puntuales, dicho diálogo no abordó los problemas estructurales que causan la crisis en Panamá, y que Méndez achaca a las políticas neoliberales y a la cooptación del Estado por parte de los grupos de poder económico.



En tal sentido, Méndez advirtió que, si persiste «el cerco de hambre, miseria y desidia», y si el empresariado mantiene secuestrado el diálogo con anuencia del Gobierno, el pueblo tendrá que volver a demostrar su poder en las calles para exigir cuentas. (Sputnik)