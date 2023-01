El FMI espera una remontada de la economía global a finales de 2023 y aceleración en 2024

Washington, 13 ene (Sputnik).- La economía mundial entrará este año en una fase de remontada y se va a acelerar en 2024, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).



«Creemos haber tocado fondo. Con suerte, la tendencia se invertirá a finales de 2023 hacia una trayectoria de mayor crecimiento en 2024», dijo este jueves la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, citada por The New York Times.



Al mismo tiempo, Georgieva advirtió que 2023 será un «año duro» y que la economía mundial sigue siendo frágil. Mencionó en particular que la inflación persiste a un nivel muy alto y que la crisis del costo de vida no ha terminado.



Entre los factores de riesgo para el crecimiento económico global, Georgieva indicó el conflicto armado en Ucrania, el impacto de las tasas de interés en alza sobre los mercados laborales y el retorno de China a las medidas de contención drásticas frente al coronavirus.



«Lo más importante es que China mantenga el rumbo, sin retractarse de esa reapertura», dijo.



Con respecto a la economía estadounidense, Georgieva supuso que le espera un «aterrizaje suave» y que, si entrase en recesión, probablemente sería leve. (Sputnik)