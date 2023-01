Oficialismo venezolano condiciona el diálogo a la devolución de dinero acordada en México

Caracas, 18 ene (Sputnik).- El jefe de la delegación del Gobierno venezolano para el diálogo con la oposición, Jorge Rodríguez, condicionó el martes el proceso de diálogo que adelantan con la opositora Plataforma Unitaria a la devolución de los 3.200 millones de dólares establecidos en el acuerdo social, firmado en la ciudad de México el 26 de noviembre de 2022.



«Quiero mandar un mensaje en mi condición de coordinador del proceso de diálogo por parte del Gobierno Bolivariano de Venezuela, si hay algo en lo que yo creo es en la palabra empeñada y esos representantes de la derecha que firmaron un acuerdo social en la ciudad de México (…), sino se cumple con la devolución al pueblo de Venezuela de los 3.200 millones de dólares, que le habían robado, que le habían secuestrado y que habíamos acordado que se devolvieran pues no hay ninguna razón para continuar el diálogo con gente sin palabra», detalló el diputado durante una sesión ordinaria en el parlamento venezolano.



El 26 de noviembre, la administración de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición firmaron en Ciudad de México el segundo acuerdo parcial social para la protección de los ciudadanos de este país, el cual está dirigido a la recuperación de los recursos de Venezuela en el exterior para la atención de los servicios públicos y áreas de primera necesidad.



El documento establece la creación de un fondo fiduciario único con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); para el cual las partes identificaron los recursos congelados en el sistema financiero en el exterior que serán incorporados progresivamente.



Rodríguez, quien también presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), dijo que los representantes de la delegación opositora tienen la obligación moral y ética de cumplir con los acuerdos firmados.



«Un hombre sin palabra es nada, una mujer sin palabra es nada, si yo pongo mi firma y pongo mi nombre en un documento, en un compromiso, mi obligación moral, ética, espiritual, es cumplir y hacer cumplir esos acuerdos», exclamó el diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).



El legislador aclaró que los fondos establecidos en el acuerdo social no están protegidos, y afirmó que fueron bloqueados de manera arbitraria, por parte del Gobierno de Estados Unidos en alianza con el bloque opositor venezolano.



Seguidamente, el diputado señaló que la imposición de sanciones y nuevas amenazas contra su país no logrará frenar el progreso de Venezuela. (Sputnik)