Presidente de Costa Rica cree que Latinoamérica debe dar prosperidad para evitar migración

Davos (Suiza), 17 ene (Sputnik).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, dijo este martes que los gobiernos latinoamericanos deben brindar paz y prosperidad para evitar que sus ciudadanos migren y sostener las democracias en la región.



«Nosotros tenemos nuestros desafíos en América Latina, donde hay gobiernos que no son electamente democráticos, el desafío es sostener la democracia para los pueblos. Otro desafío es la migración a Canadá y a EEUU (…) creo que para que la democracia continúe, necesitamos dar respuestas a lo que las personas quieren, prosperidad, paz, y futuro. Las democracias deben responder a eso», afirmó Chaves en el panel «Democracia: El Camino a Seguir» celebrada durante el Foro Económico Mundial que se realiza todos los años en la ciudad suiza de Davos.



Chaves consideró que la democracia es el sistema «menos imperfecto», pero advirtió que «requiere coraje para decir lo que pensamos»; asimismo, aseguró que la «política de mercado» hace que sean «menos probable las acciones violentas».



Por otro lado, el mandatario dijo que Costa Rica llegó a un sistema democrático hace mucho tiempo y destacó que fue el primer país del mundo que abolió su propio ejército de forma constitucional.



También recordó que hace 200 años su país se independizó y tuvo cortos períodos donde la democracia fue interrumpida.



«Personalmente tuve una conexión porque trabajé a principios de los 2000 en Ucrania y vi los esfuerzos de los ucranianos para revivir su economía. En ese sentido, usé las palabras que usó el canciller sueco. Cuando asumí el cargo del presidente, dije que era criminal e ilegal el ataque de Rusia a Ucrania», agregó.



Recordó que lo llamaron a la corte de su país porque presuntamente estaba violando la neutralidad de los costarricenses por los dichos que había realizado sobre el conflicto en Ucrania.



«La corte dijo «no, el presidente puede decir lo que los costarricenses piensan»; no estamos mandando a un ejército porque no lo tenemos. (…) En el mismo tiempo, tuvimos ataques cibernéticos vinculados a Rusia», expresó.



En mayo, Chaves denunció que la banda Conti Ransomware, presuntamente asociada a Rusia, comenzó a realizar ciberataques contra entidades gubernamentales costarricenses.



Rusia inició el pasado 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk -inicialmente reconocidas por Moscú como Estados soberanos y, en septiembre pasado, incorporadas al territorio ruso tras sendos referendos- necesitaban ayuda, como lo denunciaban, frente al genocidio por parte de Kiev.



Numerosos países condenaron la operación militar y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. (Sputnik)