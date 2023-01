EEUU detiene al jefe ruso de la plataforma de criptomonedas Bitzlato

Washington, 18 ene (Sputnik) – Las autoridades estadounidenses detuvieron en la ciudad de Miami (Florida, sureste) al jefe de la plataforma de criptomonedas Bitzlato, el ruso Anatoli Legkodimov, informó este miércoles el Departamento de Justicia en un comunicado.



«El fundador y propietario mayoritario de una bolsa de criptomonedas, Bitzlato Ltd. (Bitzlato), fue detenido anoche (martes) en Miami por la presunta explotación de una empresa de envío de dinero que procesaba más de 700 millones de dólares de fondos ilícitos», dice el comunicado.



Está previsto que Legkodimov comparezca en la tarde de este miércoles ante el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Sur de Florida.



Según las autoridades estadounidenses, Bitzlato, una empresa de intercambio de criptomonedas, registrada en Hong Kong, «transportaba y transmitía fondos ilícitos y que no cumplía con las salvaguardias reglamentarias de EEUU, incluidos los requisitos contra el lavado de dinero».



Bitzlato se convirtió en un refugio para las ganancias y los fondos destinados a actividades delictivas, dado que no exigía información identificativa a los usuarios, señala el departamento.



Las autoridades estadounidenses señalaron que el principal socio de Bitzlato, Hydra Market, es el mayor y más antiguo mercado de la «darknet» del mundo, añade la nota.



«Los usuarios de Hydra Market intercambiaron más de 700 millones de dólares en criptomoneda con Bitzlato, ya sea directamente o a través de intermediarios, hasta que Hydra Market fue cerrado por las fuerzas de seguridad estadounidenses y alemanas en abril de 2022. Bitzlato también recibió más de 15 millones de dólares en ingresos por ransomware (secuestro de datos)», dice el comunicado.



Si es declarado culpable, Legkodimov se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión, concluye el Departamento de Justicia. (Sputnik)