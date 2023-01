Más de 400 sismos sacuden zona fronteriza de El Salvador y Guatemala en tres días

San Salvador, 18 ene (Sputnik).- La zonas limítrofes de El Salvador y Guatemala registraron más de 400 temblores de tierra en tres días y las autoridades mantienen el área en alerta roja, informó este miércoles el Sistema Nacional de Protección Civil salvadoreño.



«Desde el primer sismo que ocurrió el domingo con una magnitud de 5.1 grados (Richter) hasta el día de hoy se han registrado 403 sismos con magnitud entre 1.9 y 4.4 grados», dijo el director de la institución, Luis Alonso Amaya, en conferencia de prensa.



El fenómeno ocurre en los municipios de San Lorenzo y Ahuachapán, ambos en alerta roja desde el domingo, y zonas cercanas de la vecina Guatemala.



Amaya precisó que 291 viviendas han sufrido daños, 200 de ellas declaradas inhabitables, se reportan 20 deslizamientos de tierra, mientras que cuatro personas sufrieron lesiones sin peligro para sus vidas y 30 fueron trasladadas a un albergue.



«Hemos estado presentes apoyando en las zonas afectadas brindando atención a las familias», afirmó.



Explicó que el origen de este fenómeno natural es atribuido a la activación de fallas geológicas en la zona y no está asociado con actividad de los volcanes de Santa Ana y el Chingo, próximos al área.



Amaya invitó a la población a mantener la calma y estar atenta a las recomendaciones de las autoridades, pues la evolución de la serie sísmica no se puede predecir y no se descarta la ocurrencia de sismos de similar magnitud o mayores a la máxima observada hasta este momento. (Sputnik).