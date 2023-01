México revisará denuncia por presunta violación a DDHH del ‘Chapo’ Guzmán en EEUU

Ciudad de México, 18 ene (Sputnik).- México revisará una solicitud de asistencia diplomática del narcotraficante fundador del Cartel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, sobre presuntas violaciones a sus derechos humanos en una cárcel de EEUU, donde purga un sentencia de prisión perpetua, dijo este miércoles el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador.



«Sí, lo vamos a revisar, cuando se trata de derechos humanos hay vías y hay instancias internacionales (…), porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida, entonces a cualquier persona se le tiene que garantizar ese derecho», respondió el jefe de Estado en conferencia de prensa.



Guzmán, de 65 años, pidió asistencia consular para regresar a México, al denunciar que sufre «tortura psicológica» en la prisión de máxima seguridad de Florence, en el estado de Colorado, centro de EEUU.



El abogado defensor, José Refugio Rodríguez, denunció el martes que Guzmán sufre «discriminación» en la cárcel estadounidense, donde le prohíben hablar en español, comunicarse con otros reos, y tiene menos llamadas autorizadas a sus familiares.



«No le da el sol, la comida es de pésima calidad, no hay salud; estuvo enfermo de unas muelas, y en vez de curarlas se las sacaron para que no estuviera molestando», dijo el jurista en entrevista con el noticiario mexicano Radio Fórmula.



Esta es la segunda ocasión en que el fundador de la principal organización criminal mexicana denuncia maltratos en EEUU.



En septiembre de 2021, el prisionero denunció ante un tribunal estadounidense que en la cárcel sufría «tratos crueles, incomunicación, escasas atenciones a sus problemas médicos», por sus dolores de cabeza, pérdida de la memoria, calambres musculares, estrés y depresión.



El gobernante mexicano agregó que el tema lo está tratando la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza Marcelo Ebrard.



«Además de hacer la declaración, el abogado (..,) ya había presentado una solicitud por medios electrónicos al embajador de México, el día 10 de este mes» de enero, detalló.



El abogado defensor explicó que «lo que pide específicamente a López Obrador es que ponga atención a la violación de derechos en la que incurrió el Gobierno de (Enrique Peña Nieto (2012-2018), al entregarlo con flagrante violación a su garantía de audiencia, para que fuera juzgado en Nueva York sin haberse defendido en México».



El mandatario puntualizó que «hay que ver si procede o no (la denuncia)», si tienen facultad para hacerlo.



«Siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos», afirmó.



Guzmán fue detenido en 2016 después de protagonizar dos fugas de prisiones mexicanas de máxima seguridad, durante los gobiernos de Vicente Fox (2000-2006) y de Peña Nieto, quien habría violado la Ley de Extradición al entregarlo a la justicia estadounidense en forma expedita, tras la tercera detención.



Ebrard dijo el martes a periodistas que la cancillería revisará la petición: «Vamos a ver, pero está cumpliendo una condena allá, tiene una sentencia; entonces, no le veo posibilidades, francamente, pero lo voy a revisar con la Fiscalía».



La denuncia coincide con el comienzo del juicio contra el ex titular de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna en una Corte de Nueva York.



El juez de ese proceso contra el exfuncionario, Brian Cogan, es el mismo que encabezó el juicio contra Guzmán, donde fue condenado a prisión perpetua.



Algunos de los testigos protegidos que fueron narcotraficantes, mencionaron por primera vez a García Luna en el caso de Guzmán, y podrían declarar en el nuevo juicio, después que esta semana quede integrado el jurado. (Sputnik)