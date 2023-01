El fundador de Wagner niega que su grupo paramilitar se dedique a la desestabilización

Moscú, 24 ene (Sputnik).- El fundador del grupo Wagner, Evgueni Prigozhin, negó que esta empresa militar privada se dedique a la «desestabilización», contrariamente a lo que sostiene EEUU.



Este lunes, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, afirmó que el grupo Wagner ejerce «una influencia desestabilizadora, no solo en Ucrania sino también en otras partes del mundo, particularmente en partes de África».



«Hay una guerra en Ucrania y soy un participante en esta guerra del lado de Rusia, mi Patria, cuyos intereses he defendido, defiendo y seguiré defendiendo. En cuanto a los demás países (…) siempre he estado del lado de las autoridades actuales y la población indígena. ¿En qué consiste la desestabilización? ¿A quién, cuándo y dónde he desestabilizado», comentó Prigozhin, citado por su oficina de prensa en Telegram.



El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el pasado viernes que el Departamento del Tesoro de EEUU designaría en los próximos días a Wagner como una importante organización criminal trasnacional, clasificación que permitiría imponer sanciones más drásticas contra el grupo y perseguir a quienes le ayudan. Kirby acusó a este grupo paramilitar de cometer «atrocidades generalizadas y abusos contra los derechos humanos».



Prigozhin, reaccionó al anuncio con una carta pública a Kirby, preguntándole qué crímenes había cometido Wagner. Según Prigozhin la Casa Blanca dejó esa carta sin respuesta. (Sputnik)