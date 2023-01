Presidente de Brasil anuncia que restablecerá las relaciones diplomáticas con Venezuela

Buenos Aires, 23 ene (Sputnik).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que su país reanudará las relaciones diplomáticas con Venezuela que quebró en 2020 su predecesor, Jair Bolsonaro (2019-2023), a un día de la VII cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).



«Brasil va a restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela», informó Lula, de visita oficial en Buenos Aires, durante una comparecencia con su par de Argentina, Alberto Fernández.



El mandatario brasileño manifestó su expectativa de que vuelvan a abrirse los respectivos servicios consulares en sus territorios y así «restablecer las relaciones entre dos estados autonómos, libres e independientes».



En 2020, el Gobierno brasileño cerró su misión exterior en Venezuela al retirar a sus diplomáticos y funcionarios de la embajada y los consulados, después de que en 2019 Bolsonaro reconociera como presidente del país caribeño a Juan Guaidó.



Tras reconocer que se había suspendido una reunión que tenía previsto celebrar este lunes con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, Lula aseguró que durante su tercera presidencia será «un constructor de la paz».



«Ya lo logramos una vez, y lo vamos a lograr una segunda vez, de que Venezuela sea tratada normalmente como todos los países quieren ser tratados».



Durante su intervención, Lula sostuvo que en Venezuela ocurrieron «cosas abominables contra la democracia», como reconocer como presidente a Juan Guaidó



«Ese sujeto estuvo varios meses ejerciendo de presidente sin serlo; hasta se le dio a él las reservas de oro venezolanas depositadas en un banco inglés», cuestionó.



Durante su alocución, el presidente brasileño manifestó el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos.



«El problema de Venezuela se resolverá con diálogo, no con amenazas de ocupación u ofensas personales».



Lula también defendió la Comunidad de de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) como el ámbito de diálogo propicio entre los países de América Latina, a un día de que el mecanismo de integración celebra su VII cumbre de jefes de Estado, y aseguró que Cuba debe ser parte del mismo.



Posición de Argentina



A su turno, el presidente de Argentina, que ostenta la presidencia pro témpore de la Celac, señaló que los 33 países que la conforman están invitados y que su país no tiene ni quiere tener capacidad de veto.



«Creo que la inquietud sobre los presidentes de Cuba y Venezuela está más en medios de comunicación que dentro de la Celac», comentó.



El mandatario argentino cuestionó que Venezuela y Cuba no fueran invitados a la última cumbre de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se celebró en 2022 en la ciudad estadounidense de Los Ángeles (este), pese a ser miembros plenos del organismo.



La nación sudamericana «es parte del Grupo de Contacto», recordó Fernández al puntualizar que trabajó con y trabajó con Michelle Bachelet cuando era Alta Comisionada de la Agencia de Naciones Unidas (ONU) «para que los derechos humanos en Venezuela sean respetados».



El gobernante argentino también refirió una charla que mantuvo con sus pares de Colombia, Gustavo Petro, y Francia, Emmanuel Macron, por la que el Gobierno venezolano y la oposición retomaron el diálogo.



«El diálogo fue bastante fructífero, se ha llevado respetando todas las reglas el proceso electoral de Venezuela y el oficialismo perdió distritos clave, como en el que nació Hugo Chávez», sostuvo.



Por ello, la única preocupación para Argentina «es favorecer el diálogo entre los venezolanos, que los venezolanos recuperen la convivencia democrática y sean respetados sus derechos humanos», concluyó.



Hasta el momento, el presidente de Venezuela no salió de su país para asistir a la cumbre de la Celac que acoge este martes Buenos Aires, según pudo corroborar la Agencia Sputnik. (Sputnik)