Rusia llama a evitar una confrontación nuclear abierta en el noreste de Asia

Moscú, 28 ene (Sputnik).- Rusia instó a todos los implicados en la situación en torno a la península de Corea a evitar un choque nuclear abierto en el noreste de Asia, declaró a Sputnik el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov.



«No me gustaría hablar sobre las perspectivas de una confrontación nuclear abierta en el noreste de Asia, pues los esfuerzos de todas las partes involucradas deben concentrarse en evitarlo», dijo Riabkov.



El vicecanciller indicó que para resolver «los numerosos problemas de la subregión, incluido el nuclear», se debería crear «un sistema de mantenimiento de la paz» sobre la base de los principios de «igualdad, escalonamiento y sincronicidad».



«Se deben brindar garantías de seguridad a todos los que las necesiten», enfatizó.



El vicetitular señaló que «Rusia está lista para el diálogo y abierta a contactos constructivos con todas las partes interesadas sobre la base de iniciativas conjuntas con China, una hoja de ruta y un plan de acción para una solución integral de los problemas de la península de Corea».



«En cuanto a la cuestión del hipotético reconocimiento del estatus nuclear de Corea del Norte, me gustaría confirmar que Rusia está plenamente comprometida con el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), según el cual solo cinco países tienen estatus nuclear», destacó.



El TNP, en vigor desde 1970, solo permite a Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, China y Rusia (en reemplazo de la Unión Soviética) poseer armamento nuclear y les prohíbe transferir a cualquier otra nación este tipo de armas o el control sobre las mismas.



Las cláusulas del acuerdo también prohíben a estos cinco Estados ayudar a los países no poseedores de armas nucleares, sean o no parte del Tratado, a fabricar, adquirir o tener control sobre las armas y dispositivos de destrucción masiva, mientras que estos últimos se comprometen a no desarrollarlas.



Corea del Norte se proclamó «potencia nuclear» en 2005 y ese mismo año realizó tres pruebas nucleares para no convertirse en un «segundo Irak», en alusión a la invasión estadounidense. (Sputnik)