La trampa de la consulta popular de Lasso en Ecuador

Quito, 29 ene (Prensa Latina) La trampa de la consulta popular que impulsa hoy el gobierno del presidente Guillermo Lasso no está en las ocho preguntas, sino en sus anexos, advirtió la socióloga y analista ecuatoriana Carol Murillo.

La profesora universitaria explica en un video que circula en las redes sociales que los cuestionamientos están redactados y de forma “astuta” y buscan alterar y destruir la actual Constitución sin que nadie lo sospeche.

La trampa es desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), una vieja obsesión de los que detentan el poder, desde Lenín Moreno (2017-2021) hasta Lasso, comentó Murillo en referencia a la interrogante sobre ese órgano cuya función es la transparencia.

El Cpccs es un organismo estatal encargado desde 2008 de designar a altas autoridades del Estado, como el contralor, el defensor del pueblo, el fiscal general, superintendentes, entre otras, por lo cual los políticos buscan tener a sus integrantes como aliados.

La académica Murillo llamó a votar “ocho veces No”, es decir, rechazar todas las preguntas que aparecerán en la boleta de la consulta popular, las cuales se refieren a temas como seguridad, transparencia, registro de partidos políticos y conformación del legislativo.

No nos engañemos más, no nos dejemos engatusar otra vez, esta consulta es para decirle no a un Ejecutivo de ricos que gobierna solo para ellos, enfatizó la profesora, que mencionó la pobreza y la situación de los hospitales como ejemplo de los problemas del país sin resolver.

Votar no -insistió- es lo más digno que podemos hacer este 5 de febrero “para defendernos de Lasso, su ambición y cobardía política”.

El rechazo al referendo se ha hecho explícito por parte del Comité Popular 15 de Noviembre, que incluye a varios colectivos de izquierda, el partido Pachakutik, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, entre otras organizaciones políticas, de trabajadores y estudiantes.

Para ellos el Ejecutivo gasta en publicidad ganar votos a su favor y aprobar una consulta que en realidad busca mejorar su imagen y acumular más poder al capturar las funciones de control del Estado, como la Fiscalía o las superintendencias, con el fin de garantizar la impunidad.

A pesar del rechazo a esas propuestas manifestado por diversos sectores, encuestadoras apuntan que el Sí podría ganar en la mayoría de las preguntas.

El domingo 5 de febrero más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para participar en el referendo y también para elegir prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, así como vocales de juntas parroquiales.