Lula reitera su negativa a enviar municiones para Ucrania: «Brasil es un país de paz»

Río de Janeiro (Brasiil), 31 ene (Sputnik).- El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reitero el lunes su negativa a enviar municiones que puedan usarse en el conflicto entre Rusia y Ucrania, después de reunirse con el canciller alemán Olaf Scholz.



«Brasil no tiene interés en enviar municiones que sean utilizadas entre Rusia y Ucrania, Brasil es un país de paz (…) Brasil no quiere tener ninguna participación, ni indirecta, porque creo que en este instante del mundo deberíamos estar buscando quien puede ayudar a encontrar la paz entre Rusia y Ucrania», afirmó en la rueda de prensa conjunta.



Lula también afirmo que «esa guerra no interesa nadie» y que Brasil está dispuesto a contribuir, junto a países como China, India e Indonesia para crear una especie de «club» de personas que quieran buscar la paz.



El líder brasileño se refirió especialmente al gigante asiático: «Nuestros amigos los chinos tienen un papel muy importante. Ya es hora de que ponga las manos en la masa y ayude a encontrar la paz entre Rusia y Ucrania», afirmó, y añadió que piensa insistir en el tema durante su visita a Pekín en marzo.



Igual que en ocasiones anteriores, Lula repartió culpas entre Rusia y Ucrania por el conflicto: «Rusia cometió un error clásico de invadir el territorio de otro país, pero continuo pensando que dos no se pelean si uno no quiere», apuntó.



El presidente de Brasil aseguró que los verdaderos motivos del conflicto no están claros y citó como opciones posibles la posible entrada de Ucrania en la Unión Europea y en la OTAN. (Sputnik)