Bolivia registra descenso del nivel del agua en el lago binacional Titicaca

Santa Cruz (Bolivia), 1 feb (Sputnik).- El lago Titicaca que comparten Bolivia y Perú, ubicado a 3.812 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de los Andes, sufrió el descenso de sus aguas de al menos un metro a consecuencia del fenómeno de La Niña, según informó este miércoles la responsable de hidrología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Lucia Walper Márquez, en entrevista con la Agencia Sputnik.



«Hubo un descenso de aproximadamente un metro por debajo de sus niveles normales en época de estiaje (nivel de caudal mínimo). Estamos hablando de tres años consecutivos del fenómeno de La Niña, eso ha hecho que la evaporación del agua se prolongue por más tiempo y tiene ese descenso hoy por hoy», informó.



La experta estima que con las lluvias de los próximos meses se recupere el nivel del agua en el lago navegable más alto del mundo.



«Eso no significa que nuestro lago vaya a desparecer. En los próximos días habrá buen aporte de agua, lo que permitirá un ascenso leve de al menos seis centímetros. En febrero y marzo se tiene pronóstico de precipitaciones y se espera que devuelva el agua que se perdió», calculó.



El fenómeno de La Niña es la causante de una grave sequía en el Altiplano boliviano, donde hay escasez de agua para consumo humano.



«Este fenómeno hace que tengamos déficit de lluvias en el Altiplano y Chaco en Bolivia. No hubo suficientes inundaciones de agua en diferentes periodos de tiempo. Eso no está sucediendo. Los aportes de lluvias en cuencas de la Amazonía y la Plata no son suficientes, tienen que ser de mayor volumen», explicó.



Bolivia es un país sin acceso soberano al mar, que cuenta con tres grandes cuencas hidrográficas como el Amazonas, de la Plata y del Altiplano, que a su vez se subdividen en subcuencas, ríos, lagos y lagunas. (Sputnik)