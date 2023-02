Congresista republicana exige a Biden que derribe ya el globo espía de China

Washington, 3 feb (Sputnik).- Una congresista del bando republicano exigió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que derribe urgentemente el presunto «globo espía de China» detectado en el norte del país.



«Biden debería derribar el globo espía chino de inmediato. El presidente Trump nunca hubiera tolerado esto», tuiteó Marjorie Taylor Greene, miembro de la Cámara de Representantes de EEUU por el 14 Distrito de Georgia.



Greene agregó que el Pentágono lleva varios días realizando el seguimiento de este globo sobre EEUU, sin interceptarlo.



La congresista aprovechó la ocasión para lanzar otros reproches a la administración actual y la tildó de «impotente», en particular, por haber abandonado equipos militares y armas estadounidenses por valor de $ 85.000 millones en Afganistán, o tolerar la invasión de más de cinco millones de migrantes a través de la frontera.



Según la cadena CNN, que cita al portavoz del Departamento de Defensa, Patrick Ryder, EEUU está rastreando desde hace días un presunto globo de vigilancia chino de gran altitud sobre la parte norte del país.



Ryder dijo que el globo se mueve muy por encima del tráfico aéreo comercial, y no representa una amenaza militar o física para las personas en tierra; si bien sobrevuela «una serie de lugares delicados», su valor para inteligencia es «limitado» en comparación con los satélites espías que China mantiene en órbitas terrestres bajas. La administración Biden, según esta fuente, siguió la «fuerte recomendación» de los mandos castrenses de no derribar el globo para no poner en riesgo la seguridad de las personas en tierra. (Sputnik)