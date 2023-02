Finlandia dice que su entrada conjunta con Suecia en la OTAN es del interés de la alianza

Helsinki, 2 feb (Sputnik).- El ingreso conjunto de Finlandia y Suecia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es del interés de la Alianza Atlántica, declaró este jueves la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, tras hablar con su homólogo sueco, Ulf Kristersson.



«Es importante que enviemos una señal clara hoy. Finlandia y Suecia han solicitado ser miembros juntos, y todos están interesados ​​en que nos unamos a la OTAN juntos. Ambos países cumplen con todos los criterios para ser miembros», dijo Marin ante la prensa.



La primera ministra expresó su deseo de que Turquía y Hungría ratifiquen la membresía de Suecia y Finlandia «rápidamente».



«Hay muy buenas razones por las que aplicamos a la vez y por las que esperamos convertirnos en miembros al mismo tiempo. No me gusta este debate que ve a Suecia como un problema. Suecia no es un problema», subrayó.



Marin hizo estas declaraciones al comentar la encuesta de este jueves donde el 53 por ciento de los finlandeses expresaron su deseo de unirse a la OTAN sin esperar a Suecia.



Tras el comienzo de la operación especial de Rusia en Ucrania el 24 de febrero de 2022, Finlandia y Suecia entregaron el 18 de mayo del año pasado las solicitudes de su ingreso en la OTAN al secretario general de ese bloque.



Ankara, primero, bloqueó esas solicitudes, pero el 29 de junio Finlandia, Suecia y Turquía firmaron un memorando en materia de seguridad, en el que se toman en consideración las preocupaciones turcas.



De los 30 miembros de la Alianza Atlántica, solo Hungría y Turquía no han avalado hasta la fecha el proceso de adhesión de los dos países nórdicos.



Además, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció el 1 de febrero que su país, actualmente no considera de manera positiva la solicitud de Suecia sobre su adhesión a la OTAN.



En particular, eso se debe a los recientes actos de profanación del Corán en el país nórdico realizados por el ultraderechista danés Rasmus Paludan. (Sputnik)