Alemania declara que no hay pruebas de la implicación rusa en el ataque a Nord Stream

Berlín, 4 feb (Sputnik).- El fiscal general alemán, Peter Frank, declaró que no existen pruebas de la presunta implicación rusa en las explosiones de los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2.



«De momento no hay pruebas, la investigación sigue su curso», declaró Frank al diario Welt am Sonntag al ser preguntado por las especulaciones de algunos políticos sobre la supuesta implicación de Rusia en los atentados.



Según el fiscal, se tomaron muestras de agua y suelo, así como restos de tuberías en los lugares de la explosión, que se encuentran en las zonas económicas exclusivas de Dinamarca y Suecia.



Aseguró que el lugar de los hechos se documentó cuidadosamente y ahora se está evaluando todo desde el punto de vista forense.



«Suecia y Dinamarca están llevando a cabo sus propias investigaciones, pero estamos en contacto», añadió el fiscal general.



El pasado 26 de septiembre, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo ruso, informó de una fuga de gas provocada por causas desconocidas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm.



Más tarde trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas.



El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia catalogó las explosiones de ataques terroristas y el 30 de septiembre desveló la posesión de evidencias que apuntaban a la implicación de determinados países occidentales.



El ministro de Exteriores de Dinamarca, Jeppe Kofod, anunció que su país no permitiría a Rusia participar en la investigación.



El pasado 15 de diciembre, el portavoz de Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Rusia aún no sabe nada sobre las conclusiones de la investigación de los atentados contra los Nord Stream. (Sputnik)